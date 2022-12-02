Çeşme Projesi çöp oldu

02 Aralık 2022 Cuma, 10:46

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, “Her otel için parsel parsel ihale yapacağız” açıklamasıyla tartışmalara yol açan 16 bin hektarlık alanda yapılması planlanan Çeşme Turizm Projesi, vahşi yapılaşmanın ve rantın yolunu açacaktı.



İzmir’de tartışmalara neden olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Çeşme Turizm Projesi” hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. Projede, bölgenin yüzde 55’inin imarı değiştirilerek, 200 otel, kültür merkezleri, golfsahaları, marina, temapark, ticari alanlar ve helikopter pistleri yapılması planlanıyordu.

STK, meslek odaları ve çevreciler projenin rant amaçlı yapıldığına itiraz ederek geçen ağustos ayında aralarında meslek odalarının da bulunduğu 111 kişi ve kurum yürütmenin durdurulması için Danıştay 6. Daire’ye dava açmıştı. Daire, yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar vermişti. Bunun üzerine tekrar karara itiraz edildi. Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 6. Daire’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı ve yürütmeyi oyçokluğu ile durdurma kararı verdi.

Davada görüş bildiren bilirkişi, projenin kamu yararı olmadığını, bölgeye büyük yapılaşma getireceği, doğa tahribatına neden olacağı ve su kıtlığı yaratacağını açıklamıştı.

KİM NE DEDİ?

Tunç Soyer: Adalete ve hukuka olan inancımız perçinlendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Adalete, hukuka olan inancımız ve güvenimiz perçinlendi. Bizim için son derece kıymetli bir karar. En azından kamucu bir bakış açısının, vatandaşların hakkını ve hukukunu koruyan bir sistemin varlığını bize hatırlatan bir karar. Bu nedenle çok mutluyum. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bu işlemin sürmemesi gerektiğine yönelik tespiti var, “Buna devam edemezsiniz” diyor.

Deniz Yücel: İzin vermeyeceğiz

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: AKP iktidarının Çeşme’yi katledecek rant projesine, yargı “Dur” dedi. Bu projeye doğa karşı, halk karşı, oda ve STK’ler karşı, yargı karşı. Çeşme projesinde ısrar eden sadece saray ve onun şürekası. Neden acaba? Çeşme’yi yok etmenize izin vermeyeceğiz. Kahraman: İzmir ve Çeşme için doğru bir gelişme.

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Dr. İlker Kahraman:

İzmir ve Çeşme için doğru bir gelişme oldu. Bu kararla herhangi bir ilerlemenin olmaması gerekir. Bu kararın bir üst kurulu zaten yok. Bu alan kamu elinden çıkmamış olacak. Diğer türlü bu alanın İzmir dışından gelecek kişilere rant amaçlı verileceğini düşünüyorduk ve dava açmıştık. Bunun önüne geçilmiş olacak.

Akdemir: Çalışmalar bir an önce durdurulmalı

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir: Projenin hayata geçirilmesi için “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” sınırları genişletilmiş, alandaki koruma statüleri düşürülmüş, alanın tarımsal faaliyet dışında kullanılmasını sağlayacak İl Toprak Koruma Kurulu Kararı alınmıştır. Ancak bu kararların tamamı bilimsel dayanaktan yoksun olup bir süre sonra gündeme gelecek plan kararlarına altlık teşkil etmesi amacıyla alınmıştır. Alandaki mülkiyetlerin yüzde 97’sinin kamu mülkiyeti olduğunu, projenin hayata geçmesi durumunda buradaki mülkiyetlerin parsel parsel satılacağı ilgili bakan tarafından kamuoyuna deklare edilmiştir. Bu karar ile söz konusu projenin toplumun ve doğanın ortak yararı ile en ufak bir ilişkisi bulunmadığı bir kez daha ifade edilmiştir. Bu karar sonrası yürütülen bütün iş ve işlemlerin durdurulması gerektiğinin altını çiziyoruz.