Çeşme'de 'beach club' için yüz yıllık ağaçları kestiler
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Altınkum Beşevler mevkiinde, 'beach club' yapmak için denize sıfır alandaki asırlık ardıç ağaçlarının kesildi.
İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'ye bağlı Altınkum Beşevler mevkiinde asırlık ardıç ağaçlarının 'beach club' yapmak amacıyla kesildi. Çeşme Çevre Platformu'nun kurucularından Ahmet Güler, denize sıfır arazinin, kumluk kısmın sona erdiği bölgeden itibaren iş makineleriyle düzeltilerek doğanın tahrip edildiğini söyledi.
ÇEVRECİLER BÖLGEYE GİDİYOR
Güler, çalışma için özellikle yılın en soğuk döneminin seçildiğini öne sürerek şunları kaydetti:
"Bölgede yaklaşık bir haftadır ağaç katliamı sürüyor. Eksi derece havada orada kimse olmadığı için bunu fırsat bilmişler. Çeşme Belediyesi ile görüştük. Zabıtalar bölgeye giderek tutanak tuttu. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan izin aldıklarını söylemişler. Bakanlığın İzmir İl Müdürlüğü'ne ulaşmaya çalıştık. Bakanlığın ağaç kesme izni verme yetkisi yok. Jandarmaya ve CİMER'e şikayet ettik. Çevre Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün imar dairesine bir türlü ulaşamıyoruz. Yarın çevreciler olarak saat 13:00'te bölgede inceleme yapacağız. Çeşme'de üç senedir bu tür işgaller sürüyor. Sahili işgal edip vatandaştan giriş için 200-250 lira para alıyorlar."
"YAMAÇLARI DENİZLE BİRLEŞTİRİYORLAR"
Beşevler'de evi olan yurttaşlardan Hamit Osman Olcay ise alanda 100'den fazla ardıç ağacının kesildiğini öne sürerek, "Denize sıfır noktadan greyderler girmiş. İçeriye doğru 50 metre kumluk alan vardır. Daha sonra arazi dikleşiyor. Orayı düzeltiyorlar. Oradaki küçük, 2-3 metrelik yamaçların denize erişmesinin önünü açacaklar" diye konuştu.
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