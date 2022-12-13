‘The Swimmers’ filminde Çeşme, Rio sahilleri olarak gösterildi

13 Aralık 2022 Salı, 12:54

Dünyada milyonlarca abonesi olan dijital yayın platformu Netflix’te en çok izlenen filmlerin arasına The Swimmers’in birçok sahnesi Çeşme’de çekildi. Yönetmenliğini El Hosaini’nin yaptığı, Suriyeli yüzücü Yusra Mardini’nin gerçek yaşam hikayesini konu alan film oldukça beğenildi. Başarılı yüzücünün iç savaş yaşayan ülkesinden kaçışı ve 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma sürecini anlatan film, eleştirmenler ve izleyenler tarafından da oldukça beğenildi. Türkiye Prodüksiyonu AZ Celtic Film ve MATE Pictures tarafından gerçekleştirilen yapıma İzmir Sinema Ofisi rehberlik sağladı.

Prodüksiyon kolaylıkları ve uluslararası birçok farklı lokasyona eşdeğer olan görsel zenginliğiyle Çeşme’yi adeta bir açık hava platosu olarak değerlendiren ekip üç farklı ülkenin görüntüsünü İzmir’den çekti. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlanan çekimler tamamlanarak, film yayına girdi.

ILICA PLAJI RİO SAHİLLERİ OLARAK GÖSTERİLDİ

Netflix’in ‘Yüzücüler’ bir biyografik dram filmi hayallerini gerçekleştirmek için her şeye göğüs geren iki kız kardeşin inanılmaz gerçek hikayesine dayanan film İstanbul, Ege Bölgesi, Brüksel, Londra, Midilli, Rio de Janerio, Berlin ve Şam başta olmak üzere Türkiye, Belçika, İngiltere, Yunanistan, Brezilya, Almanya ve Suriye’nin dört bir yanında çekildi.

Filmin bazı sahnelerinde replika yapılarak Midilli ve Rio çekimleri Çeşme ve Alaçatı’da yapıldı. Denizi, kumu, suyu ve sıcaklığı ile Türkiye’nin en güzel plajları arasına giren Ilıca Plajı, dünyanın en çok ziyaret edilen, güzel plajları ve canlı kültürüyle de tanınan turizm destinasyonlarından Rio de Janerio’ya benzetildi. Yunanistan’ın Midilli Adası’nın bazı görüntüleri ise begonvilleri ve Arnavut kaldırımları ile ünlü Alaçatı’da çekildi.

BAŞKAN ORAN: ÇEŞME, YERYÜZÜNDEKİ CENNET

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme’nin bir çok dizi ve film çekimlere ev sahipliği yapmasından duyduğu mutluluğu belirterek, “Yeryüzündeki Cennet Çeşme’de el ele çok başarılı projelere imza atıyoruz. Denizi, tarihi, doğası, gastronomisi ve daha bir çok güzelliğiyle Çeşme turizm destinasyonlarının başında yer alıyor. Çeşme’nin bu güzelliklerini tüm dünyanın görmesi, bilmesi açısından bu tarz organizasyonların önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok başarılı ve güzel bir film oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.