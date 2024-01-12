Çeşme'de insan kaçakçılığı yüzde 271 arttı!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 16:36

Güncelleme: 12.01.2024 - 16:36

İzmir'de Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki denizlerde, 2023 yılı içerisinde yapılan çalışmaların raporunu açıkladı. Yıl boyunca bin 625 teknenin kontrol edildiği ifade edilirken, 256 tekneye idari işlem uygulandığı, 1 milyon 452 bin 178 TL para cezası kesildiği aktarıldı.

127 adli tahkikat dosyasının tamamlandığı, denetim ve tekne kontrolleri sırasında da 7 bin 490 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı, aranması olan 20 kişinin ise yakalandığı kaydedildi. Akaryakıt kontrolü kapsamında da 622 teknede denetim yapıldığı dile getirildi.

Yaz mevsiminde boğularak hayatını kaybeden 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 145 düzensiz göçmen olayında ise 4 bin 605 göçmenin denizden kurtarıldığı, 8 göçmenin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

2023 yılında, 26 insan kaçakçısı şüphelisinin yakalandığı belirtilirken, 2022 yılına oranla yakalanan şüpheli sayısında yüzde 271 artış olduğu vurgulandı.