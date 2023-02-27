Çeşme’de korkutan yangın kontrol altına alındı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:22

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 11:22

Çeşme’de dün akşam saatlerinde, Altınkum mevkiinde, yüksek gerilim hatlarının kopmasıyla meydana gelen yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılmak üzereyken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Çeşme Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Ardıç ağaçlarının ve yabani zeytin ağaçlarının zarar gördüğü yangın, civarda bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangının kontrol altına alındığı Çeşme Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulurken, "Altınkum Mevkii Şehit Mehmet Mahallesi'nde, yüksek gerilim hattının kopmasıyla meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerimiz tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Geçmiş olsun Çeşme..." ifadelerine yer verildi.