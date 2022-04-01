Çeşme'de orman yangını!

01 Nisan 2022 Cuma, 13:56

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Çiftlikköy ve Altınkum arasında otluk alanda başlayan alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldı.Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Müdürlüğü'nden 4 arazöz, 1 su tankeri ve 2 dozerle müdahale başlatıldı.

BAŞKAN SOYER'DEN AÇIKLAMA



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Soyer Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef havaların ısınmasıyla yangın sezonu açıldı. Fırtına nedeniyle açık alanda ateş yakmamanızı önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.