Çeşme’de plaj direnişi

Yayınlanma: 11.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.08.2023 - 03:00

Çeşme’nin en güzel koylarından biri olan ve etrafında 9 sitenin bulunduğu Gücücek Koyu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarıldı. 5 yıl önce de ihale ile kiralanan koyun tekrar kiralanmaması için Gücücek Koyu Doğal Yaşam Koruma Derneği (GUDODER), devreye girdi.

Dernek yönetimi ve site sakinleri aralarında para toplayarak 6 firmanın katıldığı ihaleye 150 bin TL teminat yatırdı, 67 milyon lira en yüksek teklifi verdi ve kazandı. Bölge halkı şimdi eylemler yaparak plajın kiralanmasına engel olmak istiyor.

“TEKRAR KİRALAMA İHALESİNE ÇIKARILMAMASINI İSTİYORUZ”

Amaçlarının koyu ticari amaçla işletmek olmadığını belirten dernek başkanı avukat Seher Gacar, “Koy, bölgenin en güzel yerlerinden biri. 9 site ve Ovacık köylüleri tarafından yıllardır ücretsiz olarak kullanılıyor. Daha önce ihaleye verildi ve yaptığımız geniş katılımlı mücadeleyle kira sözleşmesini feshettirdik, işletme ruhsatını da iptal ettirdik. Sahillerin ihale ile kiralanmasına karşıyız. Koyun halkın kullanımına kapatılmasına, ticari kâr hırsıyla bir kez daha doğal sit alanı olan bu sahilin mahvedilmesine engel olmak için biz de ihaleye katıldık. En yüksek teklif derneğimiz tarafından verildi. Şimdi kesin teminatı yatıramayacağımız için ihale bozulacak. Biz ihalenin bozulmasının ardından tekrar kiralama ihalesine çıkarılmamasını istiyoruz. Sahiller halkındır, giriş ücretli olamaz. Halkın denize girmesi için ne özel teşebbüse ne de devlete ücret ödemesini doğru bulmuyoruz. Bunun için sesimizi yükseltiyoruz, yükselteceğiz, hukuki süreci de sonuna kadar devam ettireceğiz” dedi.