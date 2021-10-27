Çeşme’de ranta karşı halk seti: Yurttaşlardan Bakan Ersoy’a tepki

27 Ekim 2021 Çarşamba, 16:10

Sabah erken saatlerden itibaren Çeşme Adliyesi önünde toplanan çevre örgütleri, meslek odaları, siyasi parti temsilcileri ve davacı vatandaşlar projeyi protesto etti. Davacılar adına açıklamada bulunan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, “Memleketin topraklarını kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz” diye konuştu.

‘Çeşme’nin Kanal İstanbul’u olarak adlandırılan ve rant iddialarıyla gündeme gelen mega turizm projesine itiraz eden İzmirliler soluğu Çeşme Adliyesi önünde aldı. Kamuoyunda rant ve Arap sermayesine yer tahsisi gibi iddialarla anılan projeye dair Danıştay Altıncı Dairesi’ne açılan iptal davası kapsamında bilirkişi heyeti yatırımın hayata geçirileceği Alaçatı’da incelemelerde bulundu.

Adliye girişinde toplanan ve ellerinde “Yağmaya, talana, ranta hayır’, ‘Çeşme talanına dur de’, ‘Bu memleket bizim’, ‘Talan projesine hayır’ pankartları yurttaşlar ve meslek odaları, çevre örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de bilirkişi incelemesine eşlik etti.

Davacı yurttaşlar adına açıklamada bulunan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, “Bu memleketin topraklarını hiçbir şekilde kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Burada hala bir çalışma yapıldığını, net bir durumun oluşmadığına dair bilgi aktarmaya çalışıyorlar ama bu bir manipülasyondur, algı yönetimidir. Sayın Bakan, Çeşme Projesi’nin planları bu yıl sonunda askıya çıkacak diyor. Akıl var, mantık var. Plan askıya çıkacaksa içeriği bellidir. Projenin hayata geçeceği alan Çeşme’nin yüzde 45’idir. Mevcut idareden koparılacak bu alan 1 milyar dolara birine satılacak, bu parayla alt yapısı yapılacak ve sonrasında burası turizm bölgesi olacakmış. Yani bu vatan toprağını satarken üstüne para veriyorsunuz. Buna itirazımız var, sattırmayacağız” dedi.