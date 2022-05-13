Çeşme’de SİT alanına ‘beach club’ inşaatı durduruldu
İzmir Çeşme’de SİT alanına içerisinde 100 yıllık ardıç ağaçları yok edilerek yapılmak istenen ‘beach club’ inşaatı durduruldu.
İzmir’in Çeşme ilçesinde doğal SİT alanı olan Altınkum plajında yapılma istenen ‘beach club’ inşaatı nedeniyle doğa tahrip ediliyor. Plajda 100 yıllık ardıç ağaçları, kum zambakları ve balık yumurtlama yuvaları yok edildi.
ÇEVRECİLERİN MÜCADELESİ İLE DURDU
Çevreciler ve vatandaşların resmi makamlara yaptıkları şikayetler sonuç verdi. Çevrecilerin Avukatı Seher Gacar ve yurttaşların resmi makamlara suç duyurusunda bulunmuştu. Bölgeye gelen DSİ yetkileri su kuyusunu mühürledi. Jandarma yolları açtı, ruhsatsız durduruldu ve izinsiz olarak inşa edilen yapılar söküldü.
Çevre Çevre Platformu sözcüsü Ahmet Güler ve Avukatları Seher Gacar yaptıkları açıklamada, “Çevre Bakanlığı’nın bu firma ile yapmış olduğu 3 yıllık kira kontratı iptal edilmedikçe tehlike geçmiş değil. Çeşme Belediyesi bu kaçak yapılaşmaya işletme ruhsatı vermemeli, yapılan tahribat mahkeme bilirkişisi tarafından tespit edilmeli ve bu firma ağır cezalar almalı. Mücadele henüz bitmemiştir, hukuki başvurularımızı devam ettireceğiz, hazineye ait olan halkın malı olan bu kumsalın işgaline karşı duracağız” açıklamasında bulundu.
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