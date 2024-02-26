Çeşme’de Şubat ayında deniz keyfi

Türkiye’nin gözde tatil beldesi Çeşme’de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerek yüzdü.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 15:25
Çeşme’de Şubat ayında deniz keyfi
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Kış mevsiminin son ayı olan Şubat ayında İzmir'in Çeşme ilçesinde denize girilmeye başlandı.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Türkiye’nin gözdesi turistik ilçede denizin tadını çıkardı.

Denize giren vatandaşlar ise görenleri şaşırttı. Hafta sonu da özellikle sahil kenarlarında vakit geçiren Çeşme sakinleri hafta içinde de yine aynı noktalarda bir araya geliyor.

 

 

 


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