Çeşme’de TİS uzlaşısı sandıkta sağlandı

Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:43

Güncelleme: 12.11.2024 - 09:45

Çeşme Belediyesi ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. İşçiler, belediye tarafından yapılan teklifin kabulü için geçtiğimiz günlerde sandık başına giderek kararını verdi. Yüksek bir kabul oranı ile Çeşme Belediyesi’nin verdiği teklif kabul edildi. Bağıtlanan toplu iş sözleşmesinin imza töreni ise hafta içi Çeşme Belediyesi’nde, başkan Lal Denizli ve belediye emekçilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

DENİZLİ: İŞÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Başkan Denizli, “Yüksek enflasyon şartlarında tüm işçilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Sözleşmenin herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Çeşme’miz için hep beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.