Kadınlar 8 Mart'ı zeybek oynayarak kutladı

Çeşme Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında etkinlikler düzenledi. 8 Mart yürüyüş, tiyatro oyunu, yoga, konser ve söyleşilerle kutlandı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Çakabey Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Sığınamayanlar” adlı tiyatro oyunuyla başlayan anmalar, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle devam etti. Çeşmeli kadınlar zeybek oynarak fark yarattı. Yoga etkinliğinin ardından Op. Dr. Zarif İsmail kadın sağlığına ilişkin söyleşi gerçekleştirdi. Kutlamalar Aya Haralambos Kilisesi’nde düzenlenen Hale Yamaner konseri ile sona erdi.

ORAN: DÜNYADAKİ HER ŞEY KADININ ESERİDİR

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Değerli Çeşme Ailem, yaşamın, emeğin, üretimin kaynağı sevgili kadınlar; Hepimiz eşit, adil, barış dolu bir dünya hayal ediyoruz. Ancak; bu hayalimizi etnik, dini, siyasi kimliklerimiz üzerinden birbirimizi ayrıştırarak ya da cinsiyetlerimiz üzerinde tahakkümler kurarak gerçekleştiremeyiz. Tüm dünyanın savaşlar, salgınlar, ekonomik ve siyasi çalkantılarla büyük bir değişimin eşiğinde olduğu bu süreçte, bizim hala kadının kıyafetini, kahkahasını, fıtratını tartışan kör bir zihniyetle mücadele ediyor olmamız hem utanç verici, hem de trajiktir.Kadının toplumdaki yerine, kaç çocuk doğuracağına, hangi mesleklerde yer alabileceğine, kadına dair her şeye karar verecek olan yalnız ve sadece kadınlardır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Dünyadaki her şey kadının eseridir.” diye konuştu.

"YAN YANA RÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Oran, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kadını her zaman el üstünde tutan tarihsel kodlarımızla beraber batı toplumlarından yıllar öncesinde elde edilen cumhuriyet kazanımları ışığında, her zaman ve her alanda kadınlarımızla yan yana, kol kola yürümeye devam edeceğiz. Tarlada, dükkanda, hastanede, bilimde, eğitimde, sanatta birlikte çalışacak, güçlü, huzurlu, umutlu yarınları, kadınlarımızla birlikte kuracağız. Hayata aklı, vicdanı ve yüreğiyle bakan herkes bilir ki; Kadınların direnen, değiştiren, dokunduğu her şeye değer katan güçlü varlığı, insanoğlunun geleceğe dair tek umududur. Üreten, çoğaltan, iyileştiren, güzelleştiren her şeyin kaynağında iyi ki kadınlar var. Dünya kadınlar gününüz kutlu olsun!”

BAYRAKLI'DA 'GÜÇLÜ KADINLAR' BİR ARADA

Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğinde Bayraklı’nın güçlü kadınları bir araya geldi. Yamanlar Mahallesi Nazım Hikmet Parkı’nda düzenlenen etkinlikte kadın cinayetlerine vurgu yapıldı. Son 3 ayda katledilen kadınlar anısına 72 kadının isminin yazılı olduğu panoya kadın ayakkabıları çakılarak farkındalık yaratıldı. Gitarist Haydar Yağmur, müzik dinletisi sundu. Kadınlar, “Dayanışma yaşatır, Boşanmayı Değil Cinayeti Engelle, Yaşasın Kadın Dayanışması” yazılı yaşam, kadın ve özgürlük temalı pankartlar açtı. Olumsuz hava koşullarına rağmen çok sayıda kadının katıldığı etkinlikte hep bir ağızdan özgürlük ve barış sloganları atıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Yaşamın kaynağı olan, dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın yanındayız. Bayraklı kadınıyla güçlü bir kent. Bir gün değil her gün, eşit ve adil bir yaşamın parçası olmaya devam edeceğiz” dedi.

BALÇOVALI KADINLAR HEM EĞLENDİ HEM İSYAN ETTİ

Balçova Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Balçovalı Kadınlar sokaklarda gösterisi yaptı. Caddeleri dolduran binlerce kadın bir yandan toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan sloganlar atarak pankartlar taşıdı. Diğer yandan da geceler de bizim gündüzlerde bizim diyerek halaylar çekti. Ata Caddesi’nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyen kadınlar burada sanatçı Sıla Topçam’ın Bilge Kadın Hikâyeleri isimli dinletisini dinledi.