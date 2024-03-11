Çetin Akın: Turgutlu'm kararını çoktan verdi

Yayınlanma: 11.03.2024 - 17:07

Güncelleme: 11.03.2024 - 17:07

CHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı ve mevcut başkan Çetin Akın, programı kapsamında Turgutlu’ya gelen CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ve beraberindeki heyetle birlikte Altay Meydanı’nda binlerce Turgutlulularla bir araya geldi. CHP Turgutlu İlçe Başkanlığının önünden binlerce kişilik yürüyüş korteji ile başlayan halk buluşması, Altay Meydanı’ndaki kalabalığın büyük coşkusu ile doruk noktasına çıktı. CHP’li Başkan adayları meşaleler, havai fişekler ve davul zurna ile karşılandı. Evlerden, balkonlardan gelen destek ve sevgi gösterileri dakikalarca alkışlandı.

AKIN: BANA BIRAKTIKLARI BORCU ÖDEDİK

Hayata geçirdiği projeler ve çalışmaları hemşehrilerine tek tek anlatan Çetin Akın, şu şekilde konuştu:

“114 Milyon TL yatırımla Turgutlu Belediye tarihinin en büyük yatırımı olan 100. Yıl Cumhuriyet Çarşısı'nı, 55 Milyon TL’lik yatırımla Cuma Pazarı’nı, Düğün Salonlarını, Asfalt Şantiyesi kazandırdık ve 250 km ova yolu asfaltladık. Spor tesisleri, 19 tane su dolum istasyonları, sebze ve meyve alım yerleri ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam alanları yarattık. Çok güzel sosyal projeler de hayata geçirdik. Çocuk Kültür Sanat Merkezleri, Atatürk Kültür Merkezi, Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi, Taziye Evleri, Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezini Turgutlu’ya kazandırdık. 10 tane halı saha yaptık. 2014-2019 yılları arasında 219 tane mülkünüzü satılmıştı, 766 bin metrekare yer. Bugünkü değeri 1 buçuk milyar TL. Biz bırakın bir metrekare yerinizi satmayı bu beş yılda 240 bin metrekare Turgutlu Belediyesine imar alanı kazandırdık. Bana bıraktıkları 54 milyon lira borcu, bugünkü parayla 8 milyon dolar. O borcu ödedik, onların borcunu ödedik. Milli bayramlarımızı bize unutturmaya çalışıyorlardı. Onlara yakışır şekilde bayramlar kutladık. Yine ata sporlarımız var. Rahvan at yarışlarını, deve güreşlerini yağlı pehlivan güreşlerini ve cirit müsabakalarını geleneksel hale getirdik. Eskiden belediyenin imar odalarında kapkara filmler vardı biliyor musunuz? O filmleri kaldırdık.”

“SEN BU MEMLEKETE ÇALMADAN NASIL İŞ YAPILIR ONU GÖSTERDİN”

Bir vatandaş ile yaşadığı diyaloğu Altay Meydanı’nda paylaşan Başkan Çetin Akın, “Hemşehrimizin bir tanesi beni yolda gördü dedi ki; ‘Çalıyorlar ama iş yapıyor derler ya. Sen bu memlekete çalmadan nasıl iş yapılır onu gösterdin’ dedi. Emin olun bu Turgutlu sevdası bende olduğu sürece onlara, bu Turgutlu Belediyesinin bu saatten sonra çöpünü vermem. Çöpünü alamazlar. Üç günden beri çağrı yapıyorum. Anketleri açıklayın diyorum. Ne oldu anketlerine? Hikaye oldu değil mi? Anket nerede? Anket burada. Onlar sıkıştığı zaman ne yapıyorlar? Yalan söylüyorlar. Alışmışlar, yalanla siyaset yapmaya. Alışmışlar, karalamalarla, iftiralarla ayrıştırarak siyaset yapmaya alışmışlar. Ama ne oldu? Benim candaşlarım onlara gereken cevabı veriyor. Harikasınız” dedi.

BAŞEVİRGEN: BU HİZMETLERİ YAPARKEN ÇETİN BAŞKANIN ARKASINDA TURGUTLU HALKI VARDI

Başkan Çetin Akın’ın Altay Meydanı ziyaretine eşlik eden eden Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Belediye Başkanımız Çetin Akın'ın yapmış olduğu hizmetler ortada. Canla başla, gece gündüz demeden mücadele etti; çalıştı, Turgutlu için çırpındı. Büyük engellemelere rağmen Turgutlu'ya büyük hizmetler verdi. Verdiği sözleri bir bir yerine getirdi. Seçildiği ilk gün Başkanımız bir söz verdi. Şeffaf olacağım dedi, hesap verebilen halkçı bir belediye başkanı olacağım dedi. Başkanımız sözünde durdu. Bütün meclis toplantılarını, ihalelerini canlı yayında Turgutlu halkıyla paylaştı. Belediye Başkanımıza, ekibine, meclis üyelerimize, Başkan Yardımcımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Çetin Başkan beş yıl boyunca birçok hizmet yaptı. Çetin Başkanımızın arkasında bu hizmetleri yaparken merkezi yönetim yoktu, iktidar yoktu, Manisa Büyükşehir Belediyesi yoktu. Bu hizmetleri yaparken Çetin Başkanın arkasında Turgutlu halkı vardı. Sizlerin desteğiyle, Allahını izniyle 31 Mart'ta hem Turgutlu'yu tekrar kazanacağız hem de yeni başkan, genç başkan, enerjisi yüksek Mimar Ferdi Zeyrek ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesini de alacağız” diye konuştu.

ZEYREK: MİTİNGİN KRALI OLDU

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, “Bu nasıl bir meydan? Meydan dolup taştı. Çetin abi çağırdığında dedi ki ufak bir konuşma yapacağız dedi. Ufak konuşma mitingin kralı oldu. Allah sizden razı olsun. Maalesef Manisalı hemşehrilerim çok yalnız bırakılmış. Kimse onun derdi nedir diye sormamış. İnsanlar mutsuz. Her şeyden önce umutsuzdu. Bunun bir tane nedeni vardı. Şehrimizi 3 dönemdir yöneten sadece kendisine ve çevresine rant sağlamaktan başka bir şey yapmayan bir belediye başkanı 5 yıldan 5 yıla sahalara inmiş, kimsenin derdini sormamış. Kimsenin derdine derman olmamış. Halkının su fiyatını, altyapı sorununu, ulaşım sorununu, hava kirliliğini görmemiş, halkın feryadını duymamış. Kasabanın evladı, Çetin Akın’ı unutmuş. Manisa'nın evladı, Ferdi kardeşinizi unutmuş. 31 Mart'ta ona bunu unutturmayacak olanlar buradaki sizlersiniz” dedi.

TURGUTLU İÇİN MÜJDELER SIRALANDI

Altay Meydanı’ndaki konuşmasında Turgutlu için müjdeleri de paylaşan CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek şunları söyledi:

“Turgutlu'ya geldik. Ne yapacağız diye. İlk yapacağımız şey Ergenekon kavşağına, battı çıktı yapacağız. Heykellerin altına, Turgutlu'nun girişine, yer altı otoparkı yapılacak. Mezarlık bakımsızlıktan kan ağlıyor. İçine giriyorsunuz, otlardan içine giremiyorsunuz. Büyükşehir Belediyesindeki mezarlıkları artık eskisi gibi ilçe belediyesine vereceğim. Çetin abi burada onları düzeltecek. Hali de vereceğim. Hal de artık ilçe belediyesine geçecek. Eğer biz bunları yapmayacaksak niye belediye başkanı olalım ki? Zaten yapmayan bir tane var. 10 yıldır yapmayarak orada oturan bir tane var. Biz bunları yapmaya halkın parasını halk için harcamaya geliyoruz. Bizi ileriye götürmek yerine on yıl geriye götürdüler, on yıl. Artık eskiye döneceğiz. Tekrardan ilçe başkanlarının yetkilerine gelecek bunlar.”

CHP’li belediye başkan adayı Çetin Akın ziyaretinin sonunda, “Ne mutlu bize ki, her yaştan hemşehrilerimiz ile gönül köprüsü kurduğumuz Turgutlu'muzda yaptığımız her hizmetin karşılığını halkımızın takdiri, vefası ile alıyoruz. Turgutlu'm kararını çoktan verdi. Duyanlar duymayanlara söylesin” sözleriyle hemşehrilerilerine teşekkürlerini iletti.