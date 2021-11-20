Çetin Doğan’ın eşinden, CHP liderine 'Helalleşme' tepkisi

20 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı açıklama ile iktidar olduklarında Türkiye’nin mağdur kesimleri ile helalleşeceğini söyledi. 28 Şubat süreci için de konuşan Kılıçdaroğlu, “Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz” dedi. Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “28 Şubat davasıyla 28 Şubat süreci karıştırılıyor. 28 Şubat davası hükümeti düşürmek, vatan hainliği gibi gerekçelerle FETÖ’cü bir savcının Erbakan’ın ölümünün hemen ardından açtığı komik bir dava. Heyette görevli hâkim ve savcılar, iddianameyi yazandan tutun karara imza atan hâkimlere kadar hepsi ya hapiste ya da kaçak. FETÖ’ye hizmet eden bir grubun askere saldırısı... O dönemde Milli Güvenlik Kurulu kararlarını başbakan, bakanlar, cumhurbaşkanı hepsi onaylamış. Kabul görmüş bir irtica ile mücadele kararları var. MİT tarafından verilen brifing sonucu kabul edilen kararlar bunlar. Eşim bu 18 maddenin altına bugün de imza atabileceğini söylüyor. Çünkü o maddelerde ülkenin çıkarına karşı çıkan hiçbir madde yok” diye konuştu.

‘HER GÜN BİR AÇIKLAMA BEKLEDİK’

FETÖ’nün Balyoz kumpasında yaşananların aynısını yaşadıklarını kaydeden Doğan, “Biz bekledik ki CHP çıksın ve desin ki ‘Bu haksız, hukuksuz bir dava. 80 yaşını aşmış insanları cezaevinde nasıl tutuyorsunuz?’ Hak, hukuk, adalet diyerek milletvekili için yürüdü bu insanlar. Hak, hukuk, adalet bir tek milletvekilleri için mi geçerli? Her gün bir açıklama bekledik CHP’den. Hiçbir şey yok. Keşke yine bir açıklama olmasaydı, Kılıçdaroğlu bunları hiç söylemeseydi; bugün o 18 madde uygulansaydı ne FETÖ kalkışmasını yaşardık ne de cemaatler başını alıp giderdi. Kılıçdaroğlu helallik istemeye çıkacaksa önce Sincan’a, Buca’ya, Silivri’ye gitsin. Orada yatan generallere ‘Siz bu ülkeye çok hizmetler yaptınız’ desin” ifadelerini kullandı. “Kılıçdaroğlu bizi alternatifsiz bıraktı” diyen Nilgün Doğan, “Ben Atatürk’ün partisine oy veren biri olarak, eşimin cezaevine girdiği gün kadar üzüldüm bunu duyduğumda. Ben şimdi kime, hangi partiye oy vereceğim? Kılıçdaroğlu gitmeden benim CHP’ye verecek oyum yok. İktidar partisinin bu yöndeki tutumunu anlıyorum ama onlara ‘buyurun’ diye yol gösteren muhalefet partisini içime sindiremiyorum. Bir sürü asker ve yakınından mesaj geliyor” dedi.

‘YANLIŞ YAPTI, AFFETMİYORUZ’

Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç’ın eşi Saadet Kılınç da özetle şunları söyledi: “Kemal Kılıçdaroğlu ben de mağdurum diyor, nasıl mağdur bilemiyoruz. Benim eşim ve diğer generaller Atatürk’ün askeri. Bunu bilmiyor mu? Herkes çok kırgın. Biz Kılıçdaroğlu’na artık oy vermeyeceğiz. CHP ile temasa geçtiğimiz zamanlarda çok kez eşlerimizin durumunu gündeme getirmelerini istemiştik. Hiçbir açıklama yapmadılar. Sonunda da Kılıçdaroğlu çıkıp helalleşme çağrısı yaptı. Bizim eşlerimiz bunu mu hak etti? Kılıçdaroğlu çok yanlış yaptı. Çok kırgınız. Affetmiyoruz.”