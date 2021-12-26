Çetin Doğan açıklama yapmıştı: Sosyal medyada 'Osman Kavala' tartışması
Eski Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan, Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Doğan'ın bu açıklaması, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
28 Şubat davasından ikinci kez tutuklanan emekli Orgeneral Çetin Doğan, avukatları aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden mesaj göndermişti. Doğan’ın mesajında, AİHM'in kararına rağmen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala için “Demir parmaklıklar ardında Türkiye’nin aydınlık insanı Osman Kavala’nın hala esaret altında olmasından üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Doğan'ın açıklaması, sosyal medyada tartışma konusu oldu. FETÖ’nün kumpasları sürecinde hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilmesi üzerine, yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, Twitter'dan Doğan'a destek açıklamasında bulundu. Tatar paylaşımında, "Katılıyorum paşam... Üstelik Sn. Çetin Doğan yaşantısından bir kesit ifade ediyor. Bu birini övmek değil kim olursa olsun hukuksuzluğa uğrayan birine hakkını teslim etmektir. Hukuksuzluğu tespit ve telin etmek en çok bize yakışır" ifadelerini kullandı.
Katılıyorum @yvzah Paşam.Üstelik Sn.Çetin Doğan yaşantısından bir kesit ifade ediyor.Bu birini övmek değil kim olursa olsun hukuksuzluğa uğrayan birine hakkını teslim etmektir.Hukuksuzluğu tespit ve telin etmek en çok bize yakışır. https://t.co/9wsNurEisd— ahmet tatar (@dostdangelen) December 25, 2021
Tatar'ın söz konusu paylaşımına gazeteci Erdem Atay, "‘Ergenekon derinleştirilsin’ metnine imza atan, Mahmur kampına destek veren, bölücü onlarca raporu hazırlayan Soros vakıflarının hem foncusu hem yöneticisi birinin her gün gündem olmasını ve hukuksuzluk sadece onaymış gibi korunmasını normal karşılamalıyım o zaman…" yanıtını verdi.
‘Ergenekon derinleştirilsin’ metnine imza atan, Mahmur kampına destek veren, bölücü onlarca raporu hazırlayan Soros vakıflarının hem foncusu hem yöneticisi birinin her gün gündem olmasını ve hukuksuzluk sadece onaymış gibi korunmasını normal karşılamalıyım o zaman… https://t.co/HcS7vDfnZs— Erdem Atay (@medreyata) December 25, 2021
Atay'ın ifadelerine hem Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz hem de Ahmet Tatar'dan cevap geldi. Yavuz bir Twitter kullanıcısına ve Atay'a yanıt verdiği paylaşımında, "İsmail Bey kardeşim, bir kişi bir davadan beraat edip diğerinden tahliye edildiği gün cezaevi kapısından çıkarken başka bir davadan yeni bir tutuklama kararıyla karşı karşıya kalıyorsa sorgulamak gerekir. Kime yapılsa karşı olmalıyız. Sizin de karşı olmanızı umarım" dedi.
İsmail bey kardeşim, bir kişi bir davadan beraat edip diğerinden tahliye edildiği gün cezaevi kapısından çıkarken başka bir davadan yeni bir tutuklama kararıyla karşı karşıya kalıyorsa sorgulamak gerekir. Kime yapılsa karşı olmalıyız. Sizin de karşı olmanızı umarım.— Ahmet YAVUZ (@yvzah) December 25, 2021
Tatar ise, "Kim ne derse desin benim safım herkes için hukuk ve adalet; kıblem insanlık olmaya devam edecektir. Kine, nefrete yüreğimde açacak yer yok. Herkesin yolu kendine" ifadelerine yer verdi.
Kim ne derse desin benim safım herkes için hukuk ve adalet; kıblem insanlık olmaya devam edecektir. Kine, nefrete yüreğimde açacak yer yok. Herkesin yolu kendine— ahmet tatar (@dostdangelen) December 25, 2021
Öte yandan, Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davaları sırasında, Anayasa Mahkemesi önünde “Adalet nöbetini” başlatan Avukat Şule Nazlıoğlu Erol ise Doğan'ın açıklamasına, "Osman Kavalayı tanımam ama Soros'un faaliyet gösterdiği ülkelerde ne yapmayı amaçladığını iyi bilirim.Üzgünüm.Sevgili Barış sana katılıyorum" eleştirisini yöneltti.
Osman Kavalayı tanımam ama Soros ün— Şule Nazlıoğlu Erol (@AvSuleNazlioglu) December 25, 2021
Faaliyet gösterdiği ülkelerde ne yapmayı amaçladığını iyi bilirim.Üzgünüm.Sevgili Barış sana katılıyorum https://t.co/yzBaYEj6Lj
Video Haberler
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- 'Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar'
- 5 zincir markete yeni ceza!
- Erdal Beşikçioğlu'ndan kötü haber
- Acı haber geldi, Beşiktaş maçının hakemi değişti
- İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan ilk yanıt
- Uzmanlar doları düşüren 3 faktörü sıraladı
- Fotoğraflarla Noel kutlamaları
- Sağlık Bakanı Koca'dan Omicron varyantı açıklaması
- CHP'den, Erdoğan'ın 'Beyaz Türkler' sözlerine sert tepki
- İktidarın 'yastıkaltı' planı belli oldu