Çetin Doğan açıklama yapmıştı: Sosyal medyada 'Osman Kavala' tartışması

26 Aralık 2021 Pazar, 15:39

28 Şubat davasından ikinci kez tutuklanan emekli Orgeneral Çetin Doğan, avukatları aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden mesaj göndermişti. Doğan’ın mesajında, AİHM'in kararına rağmen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala için “Demir parmaklıklar ardında Türkiye’nin aydınlık insanı Osman Kavala’nın hala esaret altında olmasından üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Doğan'ın açıklaması, sosyal medyada tartışma konusu oldu. FETÖ’nün kumpasları sürecinde hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilmesi üzerine, yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, Twitter'dan Doğan'a destek açıklamasında bulundu. Tatar paylaşımında, "Katılıyorum paşam... Üstelik Sn. Çetin Doğan yaşantısından bir kesit ifade ediyor. Bu birini övmek değil kim olursa olsun hukuksuzluğa uğrayan birine hakkını teslim etmektir. Hukuksuzluğu tespit ve telin etmek en çok bize yakışır" ifadelerini kullandı.

Katılıyorum @yvzah Paşam.Üstelik Sn.Çetin Doğan yaşantısından bir kesit ifade ediyor.Bu birini övmek değil kim olursa olsun hukuksuzluğa uğrayan birine hakkını teslim etmektir.Hukuksuzluğu tespit ve telin etmek en çok bize yakışır. https://t.co/9wsNurEisd — ahmet tatar (@dostdangelen) December 25, 2021

Tatar'ın söz konusu paylaşımına gazeteci Erdem Atay, "‘Ergenekon derinleştirilsin’ metnine imza atan, Mahmur kampına destek veren, bölücü onlarca raporu hazırlayan Soros vakıflarının hem foncusu hem yöneticisi birinin her gün gündem olmasını ve hukuksuzluk sadece onaymış gibi korunmasını normal karşılamalıyım o zaman…" yanıtını verdi.

‘Ergenekon derinleştirilsin’ metnine imza atan, Mahmur kampına destek veren, bölücü onlarca raporu hazırlayan Soros vakıflarının hem foncusu hem yöneticisi birinin her gün gündem olmasını ve hukuksuzluk sadece onaymış gibi korunmasını normal karşılamalıyım o zaman… https://t.co/HcS7vDfnZs — Erdem Atay (@medreyata) December 25, 2021

Atay'ın ifadelerine hem Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz hem de Ahmet Tatar'dan cevap geldi. Yavuz bir Twitter kullanıcısına ve Atay'a yanıt verdiği paylaşımında, "İsmail Bey kardeşim, bir kişi bir davadan beraat edip diğerinden tahliye edildiği gün cezaevi kapısından çıkarken başka bir davadan yeni bir tutuklama kararıyla karşı karşıya kalıyorsa sorgulamak gerekir. Kime yapılsa karşı olmalıyız. Sizin de karşı olmanızı umarım" dedi.

İsmail bey kardeşim, bir kişi bir davadan beraat edip diğerinden tahliye edildiği gün cezaevi kapısından çıkarken başka bir davadan yeni bir tutuklama kararıyla karşı karşıya kalıyorsa sorgulamak gerekir. Kime yapılsa karşı olmalıyız. Sizin de karşı olmanızı umarım. — Ahmet YAVUZ (@yvzah) December 25, 2021

Tatar ise, "Kim ne derse desin benim safım herkes için hukuk ve adalet; kıblem insanlık olmaya devam edecektir. Kine, nefrete yüreğimde açacak yer yok. Herkesin yolu kendine" ifadelerine yer verdi.

Kim ne derse desin benim safım herkes için hukuk ve adalet; kıblem insanlık olmaya devam edecektir. Kine, nefrete yüreğimde açacak yer yok. Herkesin yolu kendine — ahmet tatar (@dostdangelen) December 25, 2021

Öte yandan, Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davaları sırasında, Anayasa Mahkemesi önünde “Adalet nöbetini” başlatan Avukat Şule Nazlıoğlu Erol ise Doğan'ın açıklamasına, "Osman Kavalayı tanımam ama Soros'un faaliyet gösterdiği ülkelerde ne yapmayı amaçladığını iyi bilirim.Üzgünüm.Sevgili Barış sana katılıyorum" eleştirisini yöneltti.