Çetin Doğan’ın sağlık durumuyla ilgili ailesini çileden çıkaran rapor

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

İddianamesini FETÖ’den tutuklu, eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili’nin hazırladığı 28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan askerlerin sağlık durumuyla ilgili çarpıcı bir rapor ortaya çıktı. Davada ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 82 yaşındaki Orgeneral Çetin Doğan’la ilgili hastane raporunda, “Yaşamsal riski var ama bu risk, içeride de dışarıda da aynı” ifadesi yer aldı.

Doğan’ın başvurusunda “acil durumda hastaneye ulaşma süresi iki saat” demesine rağmen hazırlanan raporda bu durumun dikkate alınmamasına tepki gösteren eşi Nilgül Doğan şunları söyledi:

“Hem eşimin hem de diğer askerlerimizin sağlık durumu ile ilgili zaten endişeliydik. Ancak raporlardan sonra durumun daha da kötü olduğunu gördüm. İnfaz erteleme başvurusunda hastane karar veremez. Ancak İzmir Yeşilyurt Hastanesi’nden Doç. Dr. Selcen Kundak tarafından hazırlanan raporda hastane sanki Adli Tıp Kurumu gibi karar verici tavır alıyor. Kullanılan ifade ise çileden çıkarıcı.”

"İSYANIM BÜYÜK"

Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ona bu raporu verip, altına imza atanlar acaba gece huzur içinde uyuyorlar mı merak ediyorum. Bize emekliliğimizi iftira ve kin duygularıyla yaşatmayanlar, dilerim bin beterini yaşasınlar. İsyanım büyük...”