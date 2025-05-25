Cevahir önündeki gözaltı davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik açılan soruşturmalar sonrası başlayan protestolarda İstanbul’un Şişli ilçesindeki Cevahir AVM önünden Maçka’ya yürümek isterken gözaltına alınan 120 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması önceki gün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görüldü.

Duruşmada ifadesi alınan tüm sanıkların adli kontrol tedbirleri kaldırılırken henüz ifade vermeyen 6 kişi için adli kontrol uygulaması devam etti. Mahkeme dosyada yer alan kamera görüntülerinin bilirkişiye gönderilerek saat saat incelenmesine, kolluk kuvvetlerinin müdahale biçimi ve hoparlör kullanımı gibi hususların detaylı analizine karar verdi. Ayrıca, üç avukat sanığın dosyasının ayrılması yönündeki talep reddedildi. Farklı illerde bulunan sanıklar için SEGBİS yoluyla duruşmalara katılım sağlanacak.

Duruşmada, ifade veren öğrenciler müdahalenin hukuksuz olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarında geçen bazı teknik konular için uzman bilirkişiden rapor alınmasına da hükmetti. Bir sonraki duruşma 17 Kasım’da görülecek.