Cevdet Yılmaz duyurdu: Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni bir başkanlık kurulacak

Yayınlanma: 18.11.2024 - 20:02

Güncelleme: 18.11.2024 - 20:08

Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Pamukkale Üniversitesi Akademik Yılı Açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, teknolojik ilerlemenin ve dijital dönüşümün taşıyıcısı olan üniversitelerin verimlilik artışını sağlayan en önemli aktörler arasında yerini aldığını, üniversitelerin araştırma merkezleri ve teknoparklar aracılığıyla yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine öncülük ettiğini ve dijitalleşmenin gerektirdiği nitelikli insan kaynağını yetiştirdiğini söyledi.

Dijital ve yeşil dönüşümün Türkiye'nin orta ve uzun vadeli vizyonunun omurgasını oluşturduğunu belirten Yılmaz, "Bu vizyon doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, eğitim camiasıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor. Dijital ekonomiyi güçlendirecek politikalar geliştiriliyor. Siber güvenlik kapasitemizin güçlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar sonucunda Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesini kurduk.

Ardından geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu iş birliğiyle üniversitelerimizde ilk siber güvenlik meslek yüksekokullarını açtık. Bu yılsa siber güvenlik mühendisliği ve bilgi güvenliği bölümü gibi yeni lisans programlarıyla çıtayı yükselttik. Geçtiğimiz dönemde İsrail tarafından Lübnan'da yapılan saldırılarda da gördüğümüz üzere artık hiçbir yer güvenli değil. Cep telefonlarıyla, çağrı cihazlarıyla bile saldırıların yapıldığı bir dünyadayız. Siber güvenlik hem kişilerin kendi temel hakları, hürriyetleri, veri güvenlikleri açısından hem kurumların sağlıklı çalışması, milli güvenliğimiz ve firmalar açısından çok önemli" dedi.

"SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI OLUŞTURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugüne kadar Türkiye'nin siber güvenlikle ilgili başarılı işlere imza attığını ama bunları daha üst bir noktaya taşımak istediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz. Çok güçlü bir yapıyla bu alandaki süreçleri düzenleyecek ürünleri ve firmaları akredite edecek çok daha etkili bir şekilde ülkemizin, insanımızın, firmalarımızın siber güvenliğini sağlayacak bir yapılanmaya gidiyoruz. Önümüzdeki vadede, yakın bir dönem içinde Meclis'imizin bu yeni teklifi değerlendireceğini düşünüyorum.

Ayrıca Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve eylem planı hazırladık. Bu anlamda da Türkiye, sahip olduğu imkanları sonuna kadar zorlayarak öncü ülkelerden biri olma çabası içinde. Yapay zeka yine her şeyi çok derinden dönüştüren bir yeni eğilim olarak geliyor. Üniversitelerimizden firmalarımıza, kamu kurumlarına varıncaya kadar bütün kurumların bu eğilimleri görmesi lazım. Yapay zeka birçok mesleği belki ortadan kaldıracak. Ortaya bazı yeni meslekler çıkacak. Bir taraftan da mevcut meslekleri yapma biçimimiz değişecek. Belki meslek devam edecek ama farklı bir şekilde icra edilecek. Dolayısıyla artık geleceği planlarken bugünün ihtiyaçlarıyla birlikte doğabilecek yeni ihtiyaçları da düşünerek programlarımızı, müfredatımızı, eğitim süreçlerimizi planlamak durumundayız. Dolayısıyla yapay zeka da yine çok çok önemli bir süreç" açıklamalarında bulundu.