Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brezilya ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesinde dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan tezkere ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17-19 Kasım tarihleri arasında Brezilya Federatif Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa’nın 106’ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'yı ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Etiketler: #Cevdet Yılmaz #Tezkere #Erdoğan
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