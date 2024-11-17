Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Yayınlanma: 17.11.2024 - 00:17

Güncelleme: 17.11.2024 - 00:20

Resmi Gazete’de yayımlanan tezkere ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17-19 Kasım tarihleri arasında Brezilya Federatif Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa’nın 106’ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'yı ziyaret edeceğini açıklamıştı.