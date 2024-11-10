9 yılın ardından bir ilk: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya Köşkü'nde toplandı

Yayınlanma: 10.11.2024 - 15:49

Güncelleme: 10.11.2024 - 16:12

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplandı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantı, saat 15.05'te başladı.

GÜNDEM YOĞUN

Atatürk Haftası dolayısıyla özel bir anlam taşıyan Çankaya Köşkü’ndeki Kabine toplantısında Erdoğan’ın son dönemde Kırgızistan ve Macaristan'da yürüttüğü diplomasi görüşmelerinin sonuçları ele alınacak.

Ayrıca ABD’deki seçim sonuçlarının Türkiye ve dünya politikalarına etkileri, yurt içinde süren terörle mücadele operasyonları, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırıları ve bölgedeki artan gerilime karşı atılacak adımlar da masaya yatırılacak.

Toplantının ekonomi gündeminde ise enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdam politikaları konuşulacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alınan kararlara ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.