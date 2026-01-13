Cevdet Yılmaz, İYİ Partili Turhan Çömez'in sorusunu yanıtlamadı

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, 25 Kasım 2025 tarihinde Türk Diyanet Vakfı'nın 2025 yılında yaptığı yurt dışı kurban kesim organizasyonuna ilişkin TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"GÜZELİM ÜLKEDE DEVLET KURUMLARI YÖNETİLMİYOR"

Çömez'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) geçen yıl 81 ülke ve Türkiye’de vekâletle toplam 898 bin 450 hisse kurban kesti. Kurban kesim bedeli olarak vatandaşlardan yurt içi 13 bin 500 TL, yurt dışı 5 bin 450 TL para toplandı. Nerede kaç adet kurban kesildiği açıklanmadığı için net rakam bilinmiyor ancak 7-10 milyar TL arasında para toplandığı tahmin ediliyor.

Kurbanlık hayvanların hangi ülkelerden, kimlerden, hangi şirketlerden satın alındığı, satın almaların hangi usullerle, nasıl yapıldığı, kimlerin aracılık ettiği, nakliye, kesim ve dağıtım işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiği bilinmiyor. TDV vakıf statüsünde olduğu için Sayıştay denetimine tabi değil. Bu devasa paranın nasıl harcandığını, yüz binlerce hayvanın nerelerden hangi yolla temin edildiğini sorduk ancak yasal süresi dolmasına rağmen Cevdet Yılmaz yanıtlamadı. Güzelim ülkede devlet kurumları yönetilmiyor, savruluyor. Yolsuzlukların ve denetimsizliğin bedelini ise millet fakirlik ve sefaletle ödüyor."