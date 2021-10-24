Çeviköz, 'istenmeyen adam' çıkışında Çavuşoğlu'na seslendi: Hatadan dönün

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 ülkenin büyükelçisinin “istenmeyen adam” ilan edecekleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

“Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir.”