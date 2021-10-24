Çeviköz, 'istenmeyen adam' çıkışında Çavuşoğlu'na seslendi: Hatadan dönün
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 ülkenin büyükelçisinin “istenmeyen adam” ilan edileceği yönündeki açıklaması için “Dışişleri Bakanı’nın bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir” değerlendirmesini yaptı.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 ülkenin büyükelçisinin “istenmeyen adam” ilan edecekleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Çeviköz’ün sosyal medya paylaşımı şöyle:
“Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir.”
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Emekli büyükelçiden çok sert 'istenmeyen kişi' tepkisi
- Avrupa ayağa kalktı!
- Hollanda büyükelçisi sınır dışı iddiasına yalanlama
- Almanya'dan işgücü göçü çağrısı
- Benzine büyük zam!
- NYT yazdı: 19 yıllık yönetimi bitirmek için...
- Yurttaş isyan etti, Erdoğan duymazdan geldi!
- TRT'de şok anlar: İkisinin de...
- Erdoğan'ın talimatı sonrası çarpıcı iddia!
- İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar