Cevizlibağ'da araç içinde fenalaştı; belediye işçileri camı kırıp kadını kurtardı

02 Kasım 2021 Salı, 10:51

Olay Zeytinburnu Cevizlibağ D-100 yan yol Topkapı istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre soyismi öğrenilemeyen Mesude isimli kadın işe gitmek için kullandığı 81 AK 405 plakalı hafif ticari araçla D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeyken fenalaşarak baygınlık geçirdi. O sırada yol kenarındaki yeşil alanlarda çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Park Bahçe çalışanları yol ortasında duran içerisinde hareketsiz halde duran kadını fark etti.

İşçiler ambulans, itfaiye ve polise haber verdi. 112 Hızır Acil yetkilisinin talimatıyla hafif ticari aracın bagaj camını levyeyle kıran işçiler baygınlık geçiren kadına ulaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalık geçiren kadını ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Araç, kadının iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşların olay yerine gelmesiyle kaldırıldı.

"CAMI KIRIN, AMBULANS GELİYOR"

İBB çalışanı Furkan Demir, "Biz yan tarafta çalışıyorduk. Araç burada çalışır halde durdu. Baktık içeride hanımefendi baygınlık geçiriyordu. Aracı açıp yardım etmek istedik kapıları kilitliydi. Ne yapmamız gerektiğini öğrenmek için 112'yi aradık. Onlarda 'camı kırın, ambulans geliyor' dediler. Biz itfaiyeye de haber verdik. Polisi de aradık geldiler. Şuan ayıldı çok şükür. Araç içinde baygındı. araç kilitli olduğu için müdahale edemedik. Camı kırdık kapıyı açtık. Sağ olsun sağlık ekipleri geldi. Müdahale ettiler. Sanki atak geçiriyor gibiydi. Gözlerini açıp kapatıyordu. Levyeyle aracın camı kırılarak müdahale edildi.