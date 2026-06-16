Çevre Bakanlığı doğal sit alanına sadece 30 metre mesafedeki madene onay verdi: Bafa Gölü’ne kıymayın

Türkiye’nin doğal mirası üzerindeki maden baskısı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı neredeyse her gün yeni bir proje duyururken bazıları da onaylanıyor. Aydın Söke’deki Beşparmak Dağları ve Bafa Gölü coğrafyası da mden tehdidiyle karşı karşıya.

Bıçaklar Madencilik, Yeşilköy Mahallesi civarında kurmak istediği maden ocağı ve kırma eleme tesisi projesinde nakliye yolu ve patlatma patern değişikliği için onay aldı. Şirket 2019’da alandaki maden kapasitesini artırmak için onay almış ancak henüz bütün bölgede çalışmalara başlamamıştı.

PATLATMA YAPACAK

Şirketin bakanlığa sunduğu ÇED raporuna göre, feldispat, kuvars ve kuvarsit madenleri çıkarılırken açık ocak sistemi kullanılacak. Bafa Gölü doğal sit alanına 30 metre mesafede bulunan madende patlatma yapılacak. Bu işlem sırasında ANFO tipi patlayıcı ve dinamit kullanılacak. Bir yıllık için 36 bin 306 delik açılacak. Bu hesaplamaya göre alanda ayda 20 patlatma yapılacak. Her deliğe bir kilo dinamit yerleştirilecek.

Bafa Gölü çevresinin hassas bir ekosistme sahip olmasıyla birlikte bu projenin yaşama geçirilmesi de yaşam savunucularını korkutuyor. Şirketin nakliye güzergâhı olarak kullanacağı alan ise üçüncü derece doğal sit alanına yedi metre mesafede bulunuyor. Şirker söz konusu alanda herhangi bir müdahalede bulunulmayacağını, malzeme dökülmeyeceğini belirtiyor. Ancak naklife sırasında hafriyat kamyonlarının oluşturacağı tozlar, doğal yapıya zarar verebilir.

ARAÇ TRAFİĞİ OLUŞACAK

Şirket günlük 321 araçla nakliye yapılacağını belirtiyor. Hesaplamalara göre bir kamyon 25 ton malzeme alabiliyor. Şirketin ÇED raporunda belirttiğine göre, sadece birinci poligon alanındaki çalışmalar ve nakliyat aşaması toz emisyonuna sebep olacak. Bu da yaklaşık olarak saaatte 59 kilograma denk geliyor. İşlemler “kontrollü” yapıldığında ise emisyon 30 kilograma inebiliyor. Aynı şekilde ikinci poligonda da günlük 256 araç çalışacak. Buradaki işlemlerin de saatte 77 kilogram emisyona neden olması bekleniyor. Üçüncü poligonda da 321 araç ve çalışmayla saatte 59 kilogram emisyon bekleniyor.

Şirket feldspat, kuvars ve kuvarsitin üretiminin yılda 750 bin ton olacağını belirtiyor. Bunun yanında 37 bin ton da pasa çıkacak.