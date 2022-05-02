Çevre Bakanlığı'nın İzmir'deki ‘mega dönüşüm’ projesini mahkeme 10. kez iptal etti
İzmir’de 11 yıl önce başlatılan ve ısrarından vazgeçmeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Karabağlar'da 16 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesine yurttaşlar, “Artık yeter” dedi.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde toplam 16 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm planlarına, 181 yurttaş ile 2 sivil toplum örgütü yargıya taşımıştı. İzmir 3. İdare Mahkemesi, sözkonusu projeyi imar kanunu, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Yargının verdiği bu kararla birlikte aynı alan için hazırlanan 10. imar planı da iptal edilmiş oldu. Mahkeme ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan 540 hektarlık dönüşüm alanının 101 hektarlık ilk etabını kapsayan imar planlarının vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığını tespit etti. Heyelan sahası olan ve afet açısından riskli bulunan alanda yapılmak istenen kentsel dönüşüm çalışmalarının sakıncalı olduğuna dair bilirkişi raporu mahkeme tarafından da onandı.
"YETER ARTIK"
Karabağlar Mahalleler Birliği üyeleri, “Bilimsel raporlarla riskli olduğu tespit edilen bu alan, AFAD’ın dört yılda verdiği üç ayrı karar ile tekrar tekrar yapılaşmaya açılmaya çalışıldı. Acele kamulaştırma kararlarıyla tapulu malları vatandaşın elinden zorla alınmaya çalışıldı. Mahkeme kararını beklemeden inşa ettikleri Yenitepe konutları da yatırımcılara ihale yoluyla satılmıştır. Bakanlığı mahkeme kararına uymaya davet ediyoruz. İdarecilerin ve sermaye sahiplerinin haklarımızı ve hayatlarımızı yok saymasına izin vermeyeceğiz. “Artık yeter” diyoruz” dedi.
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