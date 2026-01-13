Çevre için yürüyüşe engel

Gönül, “Yürüyüş ve basın açıklaması için izne gerek yok, anayasal hakkımızı kullanıyoruz” dedi.

Basın açıklamasında konuşan Gönül, engelleme girişimlerinin anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

Gönül, “Susmadık, yorulmadık, umudumuzu ve inancımızı kaybetmedik. Durugöl Mahallesi Melet Irmağı kenarında eski çöp alanının bir bölümünün imara açılarak yapılaşmaya olanak sağlamak için Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin (OBB) girişimine karşı hukuksal ve fiili mücadelemizi halkın desteğiyle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.