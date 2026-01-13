Çevre için yürüyüşe engel

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.01.2026 04:00:00
Cemil Ciğerim
Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Durugöl Melet Irmağı yanındaki eski çöp alanının imara açılmasına karşı yürüttükleri mücadelenin engellenmek istenmesine tepki gösterdi.

Gönül, “Yürüyüş ve basın açıklaması için izne gerek yok, anayasal hakkımızı kullanıyoruz” dedi.

Basın açıklamasında konuşan Gönül, engelleme girişimlerinin anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

 

Gönül, “Susmadık, yorulmadık, umudumuzu ve inancımızı kaybetmedik. Durugöl Mahallesi Melet Irmağı kenarında eski çöp alanının bir bölümünün imara açılarak yapılaşmaya olanak sağlamak için Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin (OBB) girişimine karşı hukuksal ve fiili mücadelemizi halkın desteğiyle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

