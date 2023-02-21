Çevre Mühendisleri Odası uyardı: Hafriyatlar üzerinden ihaleler yürütülüyor

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 17:55

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 18:31

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremin ardından bölgede yaptıkları incelemelere ilişkin açıklamada bulundu.

Depremin ardından oluşan hafriyatların üzerinden ihaleler yürütüldüğünü belirten ÇMO, başta kendi üyeleri olmak üzere demokrasi güçleri, emek ve meslek odaları ile ekoloji örgütlerine dayanışma çağrısı yaptı.

"CANLI YAŞAMINI HİÇE SAYANLAR"

İktidarın canlı yaşamını yok sayan adımlar attığına dikkat çeken Çevre Mühendisleri Odası, şu açıklamada bulundu:

"İncelemelerimiz ve rastladıklarımız, bilime, toplumsal sorumluluğa, bölgede yaşamını yitirenlere ve deprem sonrası hayatta kalmaya çalışanlara bir kez daha borçlu olduğumuzu düşündürmüştür. Bu amaçla hazırlamakta olduğumuz Gözlem ve Değerlendirme Raporu öncesinde, siyasi iktidarın ve kapitalist sistemin bu süreçten çıkar sağlamak için hızla yaptıklarını, halkla paylaşmayı uygun buluyoruz. Siyasi iktidarın ve yetkililerin deprem sonrasında yürüttüğü ve tüm canlı yaşamını hiçe sayan süreçleri önlemek için, demokrasi güçlerini, emek ve meslek odalarını, ekoloji örgütleri tutum almaya, dayanışmaya, ara vermeksizin bu sorumluluğu taşımaya, başta kendi üyelerimiz olmak üzere davet ediyoruz."

"YENİ SERMAYE ALANLARI AÇILMASINA SON VERİLMELİ"

ÇMO, deprem bölgesinde tespit ettikleri konulara ilişkin uyarılarını şu şekilde sıraladı:

1. Maraş, Diyarbakır, Antakya, Kilis, Malatya, Urfa, Osmaniye, Adıyaman, Antep illerinde hızla toplanıp atılmaya çalışılan hafriyat; sadece moloz/ parçalanmış beton yığınları değildir.

2. Yıkıma uğramış binaların içinde hala kurtarılmayı bekleyen canların olduğu unutulmamalıdır.

3. Kentlerde sürdürülen, yangından mal kaçırır gibi taşınan ve bertaraf edilmeye çabalanan hafriyat seferberliğinin yeni sermaye birikim alanlarının açılmasına derhal son verilmelidir.

4. Dayanışmaya giden halkların; işçilerin, kadınların, gençlerin ve depremden sağ olarak kurtarılanların bu hafriyat seferberliğinde ve bundan sonraki yaşamlarında, tedavisi zor/imkânsız hastalıklara mahkûm edilmelerinin bugünden itibaren durdurulması zorunluluktur."

"YIKIMLARDA HİÇBİR CANLININ KALMADIĞINDAN EMİN OLUNMALI"

Açıklamanın devamında ise, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uyarılar çerçevesinde bölgede yaşadığımız, tanık olduğumuz ve önlenmesinin ivedi olduğunu düşündüğümüz öncelikli bilgi notunu sizlerle, içinde olduğumuz ekoloji, emek ve meslek örgütleri ile paylaşmak ve duyurmak istedik.

-Tüm canlıların yaşam hakkının hiçe sayılmamasını,

-Yıkımlarda hiçbir canlının kalmadığından emin olunması için tespitlerin yapılmasından sonra, hafriyat işlemlerinin aşağıda sıraladığımız şekilde sürdürülmesini,

-Hafriyatlar üzerinden yürütülmeye çalışılan ihalelere son verilmesini,

-Kurtarma çalışmalarına katılan ve enkazdan canlı kurtarılanların tehlikeli maddelere maruz kalmasının önlenmesini,

-Hafriyat topraklarının su havzalarına atılmamasını bir kez daha hatırlatıyoruz."