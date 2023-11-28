Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 368 adet sözleşmeli personel alımı yapacak! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:51

Güncelleme: 28.11.2023 - 12:51

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 368 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 368 adet sözleşmeli personel alımı başvuruları 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23:59:59'a kadar sürecek. İlanda, ''Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Lisans), 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans) ve 6 Kasım 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim) sonuçlarına göre, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 368 adet sözleşmeli personel alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar ÖSYM ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden tercihlerini E-Devlet şifresi ile başvuruda bulunabilirsiniz.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Ortaöğretim mezunlarından 41 adet destek personeli (Temizlik görevlisi)

Ön lisans mezunlarından 17 koruma ve güvenlik görevlisi ile 191 büro personeli

Lisans mezunlarından 15 avukat, 85 mühendis ve 19 büro personeli