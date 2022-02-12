Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mermer ocağı için ‘ÇED gerekli değil’ raporu verdi
Antalya’nın Köprülü Kanyon havzasında mermer ocağına ruhsat verilmesine yöre halkı tepki gösterdi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, “Beşkonak’ta mermer ocağı vahşettir” dedi. ÇED raporu alabilmek için alanın küçük gösterildiği ortaya çıktı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Köprülü Kanyon Havzasında mermer ocağı için bir şirkete ruhsat verdi. Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıyan İYİ Partili Subaşı, “Bölge halkı, yaşam ve geçim kaynağı olan bölgeyi korumak için mücadele ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u Anayasal görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz” dedi.
DOĞAYA VE İNSANA ZARAR
Manavgat, İbradı, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde 10 günde söndürülebilen ve 75 bin hektar alanın zarar gördüğü yangını hatırlatan Subaşı, “Bu yangından ders alınmamış olacak ki, 12 hektar alanda mermer ocağı izni verilmesi kabul edilebilir değil” dedi. Köprülü Kanyon Milli Park’ının koruma statüsünde olduğunu dile getiren Subaşı “Burası, antik ve Roma dönemlerinden eserleriyle, endemik hayvan ve bitki faunasıyla, doğal güzellikleriyle nadide bir bölge. Rafting turizmi yaygın. Beşkonak bölgesinde mermer ocağına faaliyet izni, ruhsat verilmesi hukukla, kanunla, vicdanla, kamu yararıyla izahı mümkün olmayan bir vahşettir’’ diye konuştu.
AĞAÇ KESİMİ BAŞLADI
Şirketin 2018 yılında Bakanlıktan ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ raporu alabilmek için mermer ocağı alanını 25 hektardan düşük tuttuğu öğrenildi. Şirket, geçen yıl valilikten faaliyet izni alırken, geçen ay ağaç yüzlerce kesimine başladı.
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