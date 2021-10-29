Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi.

DHA
29 Ekim 2021 Cuma, 06:06
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu.

Kararnameyle birlikte, Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturulurken, İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlandı.



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