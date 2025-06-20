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Çevre yolunda TIR'dan çıkan yangın ormana sıçradı: İzmir'de trafik olumsuz etkilendi

Çevre yolunda TIR'dan çıkan yangın ormana sıçradı: İzmir'de trafik olumsuz etkilendi

20.06.2025 17:56:00
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Haber Merkezi
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Çevre yolunda TIR'dan çıkan yangın ormana sıçradı: İzmir'de trafik olumsuz etkilendi

İzmir'de Bornova-Buca çevreyolunda bir TIR'dan çıkan yangın ormana sirayet etti. Ekiplerin yangına müdahale çalışması devam ediyor.

Bornova-Buca çevre yolunda bir TIR'dan çıkan yangın ormana sirayet etti.

Saat 16:54 sularında çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 17:05'de yapıldığı bildirildi.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter 5 arazöz, 1 su ikmal ile müdahale edildiği aktarıldı. 

Trafik yoğunluğunun arttığı aktarılan bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

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