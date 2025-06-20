Çevre yolunda TIR'dan çıkan yangın ormana sıçradı: İzmir'de trafik olumsuz etkilendi

Bornova-Buca çevre yolunda bir TIR'dan çıkan yangın ormana sirayet etti.
Saat 16:54 sularında çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 17:05'de yapıldığı bildirildi.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter 5 arazöz, 1 su ikmal ile müdahale edildiği aktarıldı.
Trafik yoğunluğunun arttığı aktarılan bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
Çevre yolunda TIR'dan çıkan yangın ormana sıçradı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 20, 2025
İzmir'de trafik olumsuz etkilendihttps://t.co/MoDuu9MiF0 pic.twitter.com/zOrZqDXQoj