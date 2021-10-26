Çevreci Avukat Kazmaz: RES değil oteller, rezidanslar yapılacak!

26 Ekim 2021 Salı, 13:55

Güvercinlik Mahallesinde Yılanlı, Sivri, Ardıç, Düz, İzin, Moralıncı, Denizgören ve Kocasarnıç Tepe mevkilerinde kurulması planlanan, mahkeme tarafından “ÇED gerekli değildir” kararı iki kez iptal edilen Güvercinlik RES Projesi için Bakanlık tarafından “ÇED olumlu” kararı verilmişti. “ÇED olumlu” kararı verilmesi sonrası çevreciler, yaşam alanları içerisindeki RES’lerin kabul edilemez olduğunu belirterek açıklama yaptı.

Sit alanlarının kamu yararı adı altında kamulaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Bodrum Çevre Platformu Avukatı Remzi Kazmaz, “ Bodrum’da bir çevre katliamı ile karşı karşıyayız. Kurulmak istenen RES’ler evlerimize 30 ile 150 metre yakınlıkta yaşam alanlarımızın üzerinde dönen bu pervanelerin bu köye Bodrum’a herhangi bir faydası yoktur. RES’lere karşı değiliz. Yenilebilir enerjiyi savunuyoruz. Gürültü kirliliğine neden olan yaşam alanımızı etkileyen RES’leri neden burada kurduğunu sorduk. İki defa sorduk ve Muğla İdari Mahkemesinde kazandık. Ama bu sefer 3’üncü kez geliyorlar. 10 milyon metrekare alanda 1 milyon kare alanı RES’lere ayırmışlar. Soruyoruz 9 milyon metrekare alanda ne yapacaksınız. Biz biliyoruz ne yapılacağını ama yine de soruyoruz. Rezidanslar, oteller yapılacak. Çünkü arkeolojik sit alanları, 1.Derece sit alanları normal kamulaştırma yoluyla elde edemezsiniz. Ama kamu yararı adı altında siz hazine kamulaştırma ile birlikte hem vatandaşı hem de devletin hazinesini elde ettiniz” dedi.