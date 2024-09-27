Çevreci turizm mümkün

Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 04:00

İklim değişikliğinin etkileri artıyor; bu durum turizm sektörünün sürdürülebilirliği açısından ciddi tehdit oluşturuyor.

Turizm dünyanın en büyük endüstrilerinden biri ve dünyada yaklaşık 10 kişiden 1’ini istihdam ediyor. Üstelik bazı ülkelerin, gayri safi yurtiçi hasılasının neredeyse tamamı turizme bağımlı. Artık çevre dostu bir anlayışla seyahat etmek her zamankinden çok daha önemli. Çünkü turizm çevre kirliliğine neden olurken turistik alanlarda yaşayan bitki ve hayvanların hayatlarına da zarar verebiliyor. Turizm sektörü tek başına, dünya çapındaki sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ila yüzde 10’una neden oluyor.

Turizm sektörü, doğal çevrenin çekiciliği ve biyoçeşitlilik üzerine kurulu. Dünyanın pek çok yerinde turistler, yağmur ormanlarını, binbir çeşit bitkiyi, canlıyı, kuşu, böceği ve diğer birçok türü görmek için seyahat ediyor. Booking.com’un yaptığı ankete katılanların yüzde 61’i pandeminin, kendilerini daha sürdürülebilir bir şekilde seyahat etmeye yönelttiğini ifade ediyor. Ankete katılanlar, özellikle pandemi sonrasında yiyecek israfını ve tek kullanımlık plastikleri azaltmak gibi hayatlarında genel anlamda olumlu değişiklikler yapma isteği duyduklarını söylüyor. Ankete katılanların yüzde 79’u ise tatildeyken örneğin taksi ve kiralık arabalar yerine yürümek, bisiklete binmek veya toplu taşımayı kullanmak gibi daha çevre dostu bir şekilde hareket etmek istiyor.

Turistik aktivitelerin daha çevreci, iklime uyumlu, karbon sıfır hale gelmesi gerektiğinden otellerin yenilenebilir enerjiye bir an önce geçmeleri ve kıyılar üzerindeki baskılarını azaltmaları gerekiyor. Ancak uygun politika ve uygulamalarla turizm sektörü iklim değişikliğine uyum sağlayabilir ve çevresel olarak sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerleyebilir. Özellikle kültür turizminde yapılacak her faaliyetin yerelde yaşayanlarla birlikte planlanması sürdürülebilirlik için çok değerli. Bireyler olarak da koruyarak, keşfederek ve doğa ile bağımızı koparmadan gezgin olalım.

KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKALIM

Çevre ve Kültürel Değerleri Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) 27 Eylül Dünya Turizm Günü kapsamında, sektörün tüm paydaşlarına sürdürülebilir turizm çağrısı yaptı. ÇEKÜL şu ifadeleri kullandı:

Turizm, ekonomik büyüme için önemli bir sektör olsa da kontrolsüz ve plansız bir şekilde yapıldığında, doğal ve kültürel mirasımıza ciddi zararlar verebiliyor. Tarihi kentlerimizdeki aşırı kalabalık, doğal alanlardaki tahribat ve kültürel kimliğin kaybolması gibi sorunlar, sürdürülebilir turizmin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Dünya Turizm Günü’nde, tüm paydaşları sürdürülebilir turizm için harekete geçmeye davet ediyoruz.

Turizm sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel bir sorumluluktur. Turizm sosyal ve kültürel yapıya doğrudan etki eder. Bu nedenle popülist yaklaşımlardan uzak durulmalı ve uzun vadeli sürdürülebilir planlamalarla Anadolu’nun zengin mirası korunmalı.

MERCANLARA NEFES OLDULAR

Dünyada kendi iç denizine sahip tek ülke olan Türkiye’nin göz bebeği Marmara Denizi; Karadeniz, Ege ve Akdeniz arasında hayati öneme sahip biyolojik bir koridor niteliği taşıyor. Bu kapsamda Marmara Denizi’nde biyoçeşitliliğin gelişimini desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2022 yılında Anadolu Efes ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nin (DYKD) işbirliğiyle Denize +1 Nefes projesi hayata geçirildi. Proje ile “denizlerin yağmur ormanları” olarak nitelendirilen ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mercanların çoğaltılması, korunması ve Marmara Denizi’ndeki sualtı yaşamıyla birlikte biyoçeşitliliğin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Denize +1 Nefes’in ilk fazında dalgıçlar, doğal yaşamından kopmuş ve zarar görmüş mercanları Marmara Denizi’ndeki Tavşan Adası açıklarında kesin korunacak hassas alan ilan edilmiş olan bölgeye nakletti ve yeni mercan bahçeleri oluşturdu.

Projenin ikinci fazında, nakledilen mercanların gelişimi ve yarattığı etkinin 7/24 canlı izlenebilmesi ve kayıt altına alınması için denizin 30 metre altına kamera sistemi kuruldu. Üçüncü fazda ise sıra Marmara Denizi’ndeki biyoçeşitliliğin sesine kulak vermeye geldi. Dalgıçların sualtına yerleştirdiği ses kayıt cihazlarıyla canlıların sesi kaydedildi.

Sanatçı Mercan Dede, bu kayıtlardan ilham alarak “Mercanların Senfonisi” eserine hayat verdi. Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk, “Sorumlu, bilinçli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz” dedi.

TEMASSIZ YEMEK HARCAMALARI ARTTI

Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre, yurtiçinde, kredi kartları ile yapılan turizme yönelik harcamalar, 2024’ün ocak-ağustos döneminde yüzde 32.7 artarak 17.2 milyar dolara yaklaştı. 2023 yılının 8 ayında harcamalar 12.9 milyar dolardı.

Bu dönemde yurtiçinde, kredi ve banka kartları ile yapılan otel konaklama harcamaları yüzde 29 artarak 6.5 milyar dolara ve uçak bileti harcamaları da yüzde 16 artarak 6.5 milyar dolara çıktı. Yerli kartlarla yurtiçinde ve dışında yapılan “temassız” yemek harcamaları da bu dönemde yüzde 48 artarak yaklaşık 12.9 milyar dolara yükseledi. Bu dönemde Türkiye’de, yerli ve yabancı kartlarla yapılan çevrimiçi turizm hizmetleri alımları yüzde 25.4 artarak 10.9 milyar dolar oldu.

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