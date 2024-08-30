Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden 'Dilruba Kayserilioğlu' açıklaması: 'Ailesi veya bir başka tanıdığına haber verilmesi yönünde bir istemi olmadı'

Yayınlanma: 30.08.2024 - 15:43

Güncelleme: 30.08.2024 - 15:44

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesini eleştiren Dilbura Kayserilioğlu, tahliye edildi.

Dilruba'nın annesi, kızının akşam saatlerinde kimseye haber verilmeden tahliye edildiğini anlattı. Anne Aysel Kayserilioğlu, tahliye kararının ailesine ve avukatına haber verilmemesini tepkiyle karşıladı.

CTE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise Dilruba Kayserilioğlu hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 29 Ağustos tarihli tahliye müzekkeresinin aynı gün saat 17.13'te ceza infaz kurumu portalına düştüğü ve bunun üzerine hemen tahliye işlemlerine başlandığı belirtilerek, tutuklunun saat 20.00 sıralarında tahliye edildiği kaydedildi.

"AİLESI, AVUKATI VEYA BİR BAŞKA TANIDIĞINA HABER VERİLMESİ YÖNÜNDE BİR İSTEMDE BULUNMADI"

Açıklamada, “Adı geçen tutuklunun emanete alınan eşyaları arasında cep telefonu bulunmadığı tespit edilmiş, resmi uygulama gereğince kişisel eşyaları ile bir miktar parası kendisine eksiksiz olarak teslim edilmiştir. Tutuklu, tahliye işlemleri sürerken kurum personeline; ailesi, avukatı veya bir başka tanıdığına haber verilmesi yönünde bir istemde bulunmamıştır. Yasal zorunluluk olmamasına rağmen maddi durumu olmayan veya ulaşım güçlüğü yaşadığını beyan eden bütün tutuklulara kurum idaresince gerekli yardım sağlanmaktadır. Adı geçen tutukluya da jandarma tarafından araçla kampüs ana nizamiyesine kadar eşlik edilmiştir. Kampüs önünde Aliağa ilçe merkezine sürekli giden toplu ulaşım araçları bulunduğundan ilçe merkezine ulaşım sorunu yaşanmamaktadır. Tutukluya tahliyesi esnasında resmi prosedürler eksiksiz olarak uygulanmış olup, bir ihmal ya da eksiklik söz konusu değildir" denildi.