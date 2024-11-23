Ceza yazılan ehliyetsiz sürücü, polise mukavemette bulununca gözaltına alındı

Yayınlanma: 23.11.2024 - 15:46

Güncelleme: 23.11.2024 - 15:46

Bahçelievler Mahallesi'nde uygulama yapan trafik polisleri otomobili kullanan Mehmet A.’nın ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Bunun üzerine trafik ekipleri hem sürücüye hem de araç sahibine toplam 25 bin 954 TL ceza kesti. Durumu kabullenmeyen sürücünün kardeşi, cezayı iptal ettirmek için polislere dil döktü. Cezanın kesilmesinin ardından çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Polis, mukavemette bulunan ehliyetsiz sürücüyü yere yatırarak biber gazıyla müdahale edip, gözaltına aldı.

Sürücünün sinirlenen kardeşi de aracına tekme ve yumruk attı. Mehmet A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.