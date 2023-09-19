Cezaevi müdürünü öldürme talimatı vermişti: Firari suç örgütü lideri yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda, Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü'nü öldürme talimatı veren firari suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş, Antalya'da yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ü işyerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz 8 yıldır aranması bulunan, "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan firari Şerafettin Dadaş isimli şahıs, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar neticesinde Alanya’da yakalandı.
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