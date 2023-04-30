Cezaevi ring aracı devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde mahkum taşıdığı öğrenilen cezaevi ring aracı devrildi. Kazada 1 mahkum hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ'dan mahkum getirdiği öğrenilen cezaevi ring aracıKayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızılçevrik mevkiinde devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrollerde 1 mahkumun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan 14 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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