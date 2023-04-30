Cezaevi ring aracı devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde mahkum taşıdığı öğrenilen cezaevi ring aracı devrildi. Kazada 1 mahkum hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2023 - 17:24
Cezaevi ring aracı devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
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Elazığ'dan mahkum getirdiği öğrenilen cezaevi ring aracıKayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızılçevrik mevkiinde devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde 1 mahkumun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan 14 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 


Kayseri CEZAevi Trafik kaza

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