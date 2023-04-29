Bilecik’te otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Bilecik’te seyir halindeki bir yolcu otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 17:35
Bilecik’te otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bursa istikametine seyir halinde olan otobüs, henüz ismi belirlenemeyen sürücünün Muratdere Köyü yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otobüs yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Kazada 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olay ilgili inceleme başlatırken savcının olay yerine gelmesi bekleniyor.


Bilecik otobüs kaza

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