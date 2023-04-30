Son Dakika... Şırnak'ta kaza: 2 asker şehit oldu, 45 yaralı
Son dakika haberi... Şırnak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan otobüs şarampole devrildi. 2 asker şehit oldu, 4'ü asker 45 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkinde meydana geldi.
Askeri personeli taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu.
2 ASKER ŞEHİT OLDU
Ekiplerin yaptığı kontrolde İlk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 4'ü asker 45 kişi yaralandı. Otobüs, vinçle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
MSB'DEN AÇIKLAMA
MSB'den yapılan açıklamada "Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
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