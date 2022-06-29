Cezaevinden çıktı, arkadaşının 'silahlı saldırısında' yaralandı

Ankara'da, cezaevinden yeni çıkan F.S., tartıştığı arkadaşı O.B. tarafından bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı. Bu anlar, telefon kamerasına yansıdı.

DHA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 14:04
Cezaevinden çıktı, arkadaşının 'silahlı saldırısında' yaralandı
Abone Ol google-news

Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ara sokakta karşılaşan F.S. ile arkadaşı O.B., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda F.S. ve O.B., silahlarını çekerek ateşledi.

9 KURŞUNLA YARALANDI

Bacaklarına 9 kurşun isabet eden F.S., kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı F.S., ambulansla hastaneye kaldırdı. F.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan O.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, önce tartışan ikilinin, bir süre sonra silahlarını çıkararak ateşlediği anlar yer aldı.

 


silah silahlı kavga silahlı saldırı CEZAevi yaralı Ankara
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler