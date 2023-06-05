Cezaevinden çıktı, üvey babası ve annesini bıçakladı

Bursa’da cezaevinden yeni çıkıp, üvey babasını ve araya giren annesini bıçaklayan saldırgan tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 10:26
Cezaevinden çıktı, üvey babası ve annesini bıçakladı
Abone Ol google-news

Merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi’nde 3 Haziran'da; Nane Sokak üzerinde bulunan evde yaşayan, Ahmet K. ve Aynur K. çiftinin cezaevinden yeni çıkan çocukları geldi. Bir süre sonra Ş.Y. ile üvey babası Ahmet K. tartışmaya başladı.

KARNINDAN BIÇAKLADI

Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma yerini kavgaya bırakınca Ş.Y. eline aldığı bıçakla Ahmet K.’yı karnından bıçakladı. Bu sırada araya girmek isteyen anne Aynur K. de bıçak darbesinin hedefi oldu.

Bağrışmalar üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olaya hızla intikal eden Küçükbalıklı Polis Merkezi’ne bağlı ekipler, şüpheliyi evden kaçamadan yakalamayı başardı. Yaralıları sağlık ekiplerine teslim eden polis ekibi şüpheliyi de gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Gözaltında İfadesi alınan zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, anne ve babanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Bursa CEZAevi

İlgili Haberler

Bergama'da cezaevi nakil aracı devrildi: Sürücü ve 10 asker yaralı

Bergama'da cezaevi nakil aracı devrildi: Sürücü ve 10 asker yaralı
10 yıl 10 aylık hapis cezası onanan Kadir Şeker yeniden cezaevinde

10 yıl 10 aylık hapis cezası onanan Kadir Şeker yeniden cezaevinde
TİP'ten 'Can Atalay' paylaşımı: 'Hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor'

TİP'ten 'Can Atalay' paylaşımı: 'Hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor'

En Çok Okunan Haberler