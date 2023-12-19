Cezaevinden firar eden hükümlü, Kırıkkale'de yakalandı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 13:02

Güncelleme: 19.12.2023 - 13:03

Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol emniyet ve kontrol faaliyetleri sırasında, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki cezaevinden firar eden ve hakkında hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ş.Y.'yi yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.