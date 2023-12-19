Cezaevinden firar eden hükümlü, Kırıkkale'de yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü Ş.Y., Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 13:02
Cezaevinden firar eden hükümlü, Kırıkkale'de yakalandı
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Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol emniyet ve kontrol faaliyetleri sırasında, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki cezaevinden firar eden ve hakkında hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ş.Y.'yi yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 


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