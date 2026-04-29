Cezaevinden izinle çıkıp eşini bıçaklayan Dere, bir yıldır bulunamadı: 'İstismar ve şiddet uyguluyordu'

Hakkâri'de yaşayan Filiz Dere, 14 Şubat 2025’te eşi Deniz Dere tarafından bıçaklandı. Deniz Dere’nin, eşini açık cezaevinden izne çıkarak bıçakladığı öğrenildi. Fail Dere, geçen zamana karşın bulunamadı.

Davanın ilk duruşması dün görüldü.

Filiz Dere’nin ailesi, “Sanık bizi İran numarası üzerinden arıyor, tehditlerine devam ediyor. Daha önce uyuşturucu kaçakçılığından cezaevinde yatıyordu. Koruma kararı olmasına karşın bu olay oluyor” açıklamasında bulundu.

Aile, Dere’nin evlenmeden önce sanık tarafından kaçırıldığını istismara uğradığını ve evlilikleri boyunca da şiddete uğradığını öne sürdü.