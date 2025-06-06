Cezaevinden izinle çıktı, eşini bıçakladı

Hakkâri'de yaşayan Filiz Dere, 14 Şubat’ta eşi Deniz Dere tarafından bıçaklandı. Deniz Dere’nin, eşini açık cezaevinden izne çıkarak bıçakladığı öğrenildi. Fail Dere, olaydan sonra kayıplara karıştı. Filiz Dere’nin tedavisi hâlâ sürerken ailesi failin bulunması için çağrıda bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan Filiz Dere’nin ailesi, “Filiz, evlenmeden önce Deniz Dere tarafından kaçırılmıştı. Kaçırıldıktan sonra da sürekli şiddete, hem psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kalıyordu. Bu, son zamanlarda ciddi bir boyuta ulaşmıştı” dedi. Failin 7-8 yıldır hapishanede olduğunu ancak son dönemde açıkcezaevinde bulunduğunun altını çizen aile, “Hapishanede olmasına rağmen Filiz’e tehditler yöneltiyordu. Filiz bu tehditlerin ardından uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Adliyeye bu uzaklaştırma kararının geçerliliği konusunu sormak için gitmiş. Taksiyle eve dönerken takip edildiğini düşünmüş ama emin olamamış çünkü en nihayetinde bir uzaklaştırma kararı var. Faili cezaevinden salmayacaklarını düşünmüş” diye konuştu.

ÇOCUĞUNA DA SALDIRDI

Olay sırasında Filiz Dere’nin 9 yaşındaki çocuğunun da Dere’nin yanında olduğunu belirten aile, “Çocuğunun gözü önünde 12 yerinden bıçaklanmış. Bütün bunlar uzaklaştırma kararı varken oluyor. Bu uzaklaştırma kararı faile ulaşmamış. Ortada böyle bir muammalık var” ifadelerini kullandı. Aile ayrıca, Filiz Dere bıçaklandıktan sonra kendisine yanlış tedavi uygulandığının altını çizerken konuya ilişkin dilekçe yazdıklarını da belirtti.