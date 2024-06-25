Cezaevinden izinli çıkan şahsı öldürmüştü, yakalandı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 11:27

Güncelleme: 25.06.2024 - 11:28

Muradiye Mahallesi’nde C.Ö.’ye ait iş yerinde, dün akşam saatlerinde cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Volkan Sağıroğlu (43) ile C.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen olayda C.Ö., tabanca ile Sağıroğlu’na ateş etti. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Volkan Sağıroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sağıroğlu’nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri ise kaçan şüpheli C.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayetin ardından harekete geçen jandarma ekipleri dün gece saatlerinde kaçan şüpheli C.Ö.’yü Adapazarı ilçesinde yakaladı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.