Sakarya'da bir şahıs durduk yere ağacı ateşe verdi!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 13:46

Güncelleme: 24.06.2024 - 13:46

Artan sıcaklıklar nedeniyle yurdun bir çok köşesinde yangınlar çıkarken Sakarya'da bir şahıs durduk yere sokak ortasındaki palmiye ağacını yaktı.

Kameralara yansıyan görüntüde palmiye ağacı kısa sürede hızla alev aldı.

Ağacı ateşe verip kaçan kişi hızla olay yerinden ayrıldı.