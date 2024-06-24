Sakarya'da bir şahıs durduk yere ağacı ateşe verdi!

Sakarya'da bir şahıs sokak ortasındaki palmiye ağacını ateşe verdi. Kameralara yansıyan görüntülerde ağaç hızla alev alırken, şahıs olay yerinden kaçtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 13:46
Abone Ol google-news

Artan sıcaklıklar nedeniyle yurdun bir çok köşesinde yangınlar çıkarken Sakarya'da bir şahıs durduk yere sokak ortasındaki palmiye ağacını yaktı.

Kameralara yansıyan görüntüde palmiye ağacı kısa sürede hızla alev aldı.

Ağacı ateşe verip kaçan kişi hızla olay yerinden ayrıldı.


orman yangını haberleri sakarya haberleri

İlgili Haberler

Bozdoğan’daki orman yangını kontrol altına alındı

Bozdoğan’daki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir ve Manisa'da orman yangını 6 kat arttı

İzmir ve Manisa'da orman yangını 6 kat arttı
Manisa Salihli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa Salihli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler