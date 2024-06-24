Sakarya'da bir şahıs durduk yere ağacı ateşe verdi!
Sakarya'da bir şahıs sokak ortasındaki palmiye ağacını ateşe verdi. Kameralara yansıyan görüntülerde ağaç hızla alev alırken, şahıs olay yerinden kaçtı.
Artan sıcaklıklar nedeniyle yurdun bir çok köşesinde yangınlar çıkarken Sakarya'da bir şahıs durduk yere sokak ortasındaki palmiye ağacını yaktı.
Kameralara yansıyan görüntüde palmiye ağacı kısa sürede hızla alev aldı.
Ağacı ateşe verip kaçan kişi hızla olay yerinden ayrıldı.
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