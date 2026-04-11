Cezaevindeyken bir kez daha tutuklandı: Tanju Özcan’dan açıklama

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başka bir suçlamayla ikinci kez tutuklandığını açıkladı. 2025 yılındaki kurban bağışlarına ilişkin dolandırıcılık suçlamasıyla tekrar tutuklanan Özcan, kurban kesimi için izinli kampanyanın vakıf tarafından değil, Bolu Belediye Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dün gece saat 02.00 sıralarında “dolandırıcılık” suçlamasıyla cezaevindeyken tutuklandığını açıkladı. “2025 yılında Bolsev Vakfı’na ‘kurban bağışı’ toplayıp kurban kesmediği” gerekçesiyle tutuklanan Özcan, "Bolsev Vakfı kesinlikle ‘kurban kesimi için bağış’ kampanyası yapmamıştır. Kurban bağışı için Bolu Valiliği’nden izin alarak kampanya yapan Bolu Belediye Başkanlığıdır! Bolu Belediye Başkanlığı da kampanya olarak toplanan bağışlar ile kurban kesimi yapmış, etleri de aşevinde yemek yapmak için depolamıştır" ifadelerini kullandı.

"PARALAR BLOKE EDİLDİ, BİR KURUŞUNA DOKUNULMADI"

Hakkındaki "dolandırıcılık" suçlamasına dayanak gösterilen bağış bedellerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü teftişine kadar bloke edildiğini belirten Özcan, iddia edilen 800 bin TL’lik meblağın ayrı bir hesapta tutulduğunu ifade etti.

Özcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Lütfen benimle ilgili kanaat belirtmeden önce açıklamamı sonuna kadar okuyunuz!

Dün gece saat 02.00 sıralarında “dolandırıcılık” suçlamasıyla cezaevindeyken tutuklandım. Tutuklama gerekçesi 2025 yılında Bolsev Vakfı’na “kurban bağışı” toplayıp kurban kesmemekmiş!!

1- Başkanı olduğum hayır amaçlı kurulan (öğrenciye burs vermek, engellilere tekerlekli sandalye temini, huzurevi yapma vb.) Bolsev Vakfı kesinlikle “kurban kesimi için bağış” kampanyası yapmamıştır. Kurban bağışı için Bolu Valiliği’nden izin alarak kampanya yapan Bolu Belediye Başkanlığıdır! Bolu Belediye Başkanlığı da kampanya olarak toplanan bağışlar ile kurban kesimi yapmış, etleri de aşevinde yemek yapmak için depolamıştır!

2- 2025 Kurban Bayramı döneminde vakfa yapılan bazı bağışların ekstrasında muhtemelen belediye ile karıştırılarak “kurban” ibaresinin olduğu görülmüştür. Bu dönemde vakfa “kurban” açıklamalı veya açıklamasız yapılan bağışlar ayrı bir hesapta toplanarak Vakıflar Genel Müdürlüğü teftişine kadar bloke edilmiştir. Yandaş medya organlarında yazılıp söylenenlerin aksine paranın bir kuruşuna dokunulmamış, bu paradan kimseye yardım yapılmamıştır. (Vakıf hesapları savcılıktadır)

3- Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada iddiaya konu bağış bedeli 800 bin TL civarında olup, toplam 35 kişi bu bağışı yapmış, alınan ifadelerde hiçbiri kandırılarak, hile ile ben bu bağışı yaptım dememiş, zararım var, şikayetçiyim şeklinde bir beyanda bulunmamıştır.”