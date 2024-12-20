Cezaevlerinde doluluk rekoru... neden bu kadar suç işleniyor?

Yayınlanma: 20.12.2024 - 14:52

Güncelleme: 20.12.2024 - 14:52

Son yıllarda hızla artan suç oranları ve şiddet olayları, Türkiye’deki cezaevlerinin doluluk oranını rekor seviyelere çıkardı. Kapasitesi 299 bin olan cezaevlerinde şu an toplam 371 bin 587 kişi bulunuyor. AKP iktidarının yüzlerce yeni cezaevi inşa etmesine rağmen, cezaevi nüfusu kapasitenin 72 bin kişi üzerine çıkarak tarihî bir rekor kırdı. İşte veriler ve ayrıntılar...

TÜRKİYE'DE CEZAEVLERİ YETERSİZ KALIYOR

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye genelinde 1 Kasım 2024 itibariyle 406 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 299 bin 42 kişiyle sınırlı. Ancak cezaevlerinde şu an 315 bin 697 hükümlü ve 55 bin 890 tutuklu olmak üzere toplamda 371 bin 587 kişi bulunuyor. Bu sayı, kapasiteyi tam %24 oranında aşmış durumda.

CEZAEVLERİ SAYISI ARTIYOR AMA YETMİYOR

Son 18 yılda 396 ilçe cezaevini kapatan iktidar, 2016 yılından itibaren büyük ölçekli yeni cezaevlerinin yapımını hızlandırdı. 2006-2023 yılları arasında toplam 285 yeni cezaevi açılarak 228 bin 186 kişilik kapasite yaratıldı. Buna rağmen doluluk oranı sürekli artıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasına göre, 2025 yılında 20 yeni cezaevinin inşaatına başlanacak. Ancak suç oranlarındaki yükseliş, bu kapasite artışının da yeterli olmayacağını gösteriyor.

CEZAEVLERİ NEDEN BU KADAR DOLU?

Ekonomik kriz, eğitim sistemindeki bozulmalar ve sosyal yapının çöküşü, suç oranlarını artıran temel etkenler arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre bu artış, cezaevlerindeki doluluğun en önemli sebeplerinden biri.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Cezaevi Kapasitesi: 299 bin 42 kişi

Cezaevi Nüfusu: 371 bin 587 kişi

Açık Cezaevinde Kalanlar: 81 bin 231 kişi

Kapalı Cezaevinde Kalanlar: 290 bin 356 kişi

ÇÖZÜM NE OLABİLİR?

Artan suç oranlarının önüne geçmek için sadece yeni cezaevleri inşa etmek yeterli olmayabilir. Uzmanlar, ekonomik ve sosyal reformların yanı sıra eğitim ve rehabilitasyon programlarının önemine dikkat çekiyor.

Türkiye’de cezaevlerindeki bu rekor doluluk oranı, sadece suç oranlarını değil, aynı zamanda sosyal yapıda çözülmesi gereken büyük sorunları da gözler önüne seriyor.