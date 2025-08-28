Cezaevlerinde hasta tutukluların yaşam hakkı siyasete teslim edildi: Ölüme terk edildiler

Ergenekon ve Balyoz kumpas davaları sürecinde ağır hastalıkları cezaevi koşullarında görmezden gelinen ya da baskılar nedeniyle çok sayıda isim yaşamını yitirdi. Başta gazetemizin imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk olmak üzere; Kuddusi Okkır, Türkan Saylan, Ali Tatar, Mehmet Haşimoğlu, Fahri Aydın, Kaşif Kozinoğlu, Ali Tarık Akça, Nazlıgül Daştanoğlu, Murat Özenalp, Berk Erden, Doğan İlhan, Engin Aydın, Özden Örnek, Cem Aziz Çakmak, Mustafa Kelleci, Muzaffer Tekin, İzzettin Gürdal ve Soner Polat bu süreçte ölüme sürüklendi.

Bu ölümler, cezaevlerinde sağlık hakkı ihlallerinin ve adaletin siyasete teslim edilmesinin en acı örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Bugün yaşanan tablo, o dönemin karanlık mirasını anımsatıyor. Bugün ise Ayşe Barım, Murat Çalık, Kalender Özdemir ve Muhittin Böcek benzer bir süreci yaşama tehlikesi altında bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oyuncu menajeri Ayşe Barım, CHP’li Murat Çalık, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve İBB Yatırımlar Şube Müdürü Kalender Özdemir, ağır sağlık sorunlarına karşın tutukluluk koşullarında yaşam mücadelesi veriyor.

‘TEK İSTEĞİM YAŞAM’

Uzun yıllardır oyuncu menajerliği yapan Ayşe Barım, hedef gösterildiği “sinema sektöründe tekelleşme iddialarının” ardından Gezi Parkı olaylarıyla ilgili suçlamalar üzerine tutuklandı. 213 gündür Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Barım, ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Kalbinde altı ayrı rahatsızlık bulunan Barım’ın beyninde iki stentli bir anevrizma ve yeni oluşmuş bir anevrizma daha var. Son üç ayda altı kez baygınlık geçiren Barım’ın ani ölüm riski taşıdığı raporlarla belirtildi. Barım, cezaevinden kaleme aldığı mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Tutuksuz yargılanabilecekken cezaevinde ölürsem bunun sorumluluğu kimdedir? Benim tek isteğim yaşam hakkımın korunmasıdır.”

GİDEREK AĞIRLAŞTI

İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın cezaevindeki sağlık sorunları giderek ağırlaştı. Daha önce lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık’ın cezaevinde geçirdiği süreçte toplam 24 kilo kaybettiği açıklandı. Koğuşunda fenalaşarak anjiyo olmak zorunda kalan Çalık hakkında rapor düzenleyen Adli Tıp Kurumu, Çalık’ın cezaevinde kalmasına engel bulunmadığını ileri sürerken Çalık dün avukatları aracılığıyla AYM’ye bireysel başvuru yaptı.

Beş buçuk aydır Silivri’deki İBB Yatırımlar Şube Müdürü Kalender Özdemir ise 22 Ağustos günü kalp rahatsızlığı geçirdi ve ailesine tam üç gün sonra haber verildi.

‘EV HAPSİ ÇOK GÖRÜLDÜ’

Antalya’da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise cezaevinden gönderdiği yeni mesajında, “Ev hapsini çok görüyorlar. Ben terörist değilim, örgüt lideri hiç değilim günde 14 ilaç kullanıyorum. Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorum” dedi.