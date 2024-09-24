Cezasız bırakılan 26 suçun faili bir polisi yaşamdan kopardı, iki polisi yaraladı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2024 - 04:00

AKP iktidarıyla birlikte özellikle son yıllarda ceza infaz kanununda yapılan değişiklikler adeta suçluyu korur hale geldi. Özellikle yaralama, hırsızlık, yağma vb. suçlarda failler ya hiç yakalanmıyor ya da yakalanıp aynı gün serbest bırakılıyor.

En son önceki gün Ümraniye Ihlamurkuyu’da yaşanan olayda çeşitli suçlardan 26 suç kaydı olan ve son olarak motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalaması yapılmak istenen Yunus Emre Geçti (19) isimli şüpheli, evine yapılan operasyonda çıkan arbedede polisin silahını kaparak ateş açtı. Çatışmada polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit oldu. Olayda iki polis memuru da yaralandı.

Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden şüpheli Yunus Emre Geçti, sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği’nce, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

BEŞ GÜNLÜK İZNE ÇIKACAKTI

Yaklaşık bir yıl önce göreve başlayan şehit polis Şeyda Yılmaz için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit polisin annesi, babası ve eşiyle çok sayıda meslektaşı katıld ı. Bir yıllık evli olduğu öğrenilen Yılmaz, olaydan sonraki gün Sivas’ta yaşayan ailesini ziyaret etmek için beş günlük izne çıkacaktı. Dün ikindi namazına müteakip, Sivas’ta Ay Yıldız Camisi’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Yılmaz, Yukarı Tekke Polis Şehitliği’ne defnedildi.

ÇÖP POŞETİ VE HAYVAN ARACI

Emniyet işlemleri dün tamamlanan şüpheli Geçti, adliyeye gözaltı aracı yerine hayvan durum izleme (HAYDİ) aracıyla ve çöp poşeti giydirilerek sevk edildi. Anadolu Adliyesi’ne götürülen şüpheli yurttaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polisler ise yurttaşa engel oldu.

AVRUPA’DA BİRİNCİ SIRADAYIZ

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde artan suç oranlarına dikkat çekerek “Küresel Organize Suçlar Raporu’na göre Türkiye Avrupa’da birinci, 193 ülke arasında 14’üncü sırada” ifadesini kullandı.

‘YARGI KÜLTÜRÜ YOK EDİLDİ’

Suçluların cezasız kalmalarını Cumhuriyet’e değerlendiren ceza hukukçusu avukat Ömer Kavili, yargı kültürünün yok edildiğini ifade ederek “Yargı kültürü dediğimiz, kanun, tüzük, yönetmelikle birlikte anayasa ve uluslararası sözleşmeler. Ama bunların da tarihten gelen bir uygulama sürekliliği kavramı var. Bu yönüyle yasadaki kuralların, diğer kurallarla da uyumlu olarak düzenlenmesi lazım ve bunun tam da uyumlu bir şekilde uygulanması lazım. Bu kurallar düzenli uygulandığında toplumdaki masum insanlar rahat edebilir ve adalet duygusuna erişebilir. Ne yazıkki anayasa diye bir kavram kalmadı” dedi.

Yasaların ve hukukun amacının, toplumda güven ve huzur sağlamak olduğunu kaydeden avukat Kavili, şu anda toplumda kaos ve kargaşanın hâkim olduğunu ve toplumda huzur olmadığını belirterek “Mevcut kanunlarda silahlı yaralamayla ilgili düzenlemeler, çetelerin lehine olacak şekilde planlandığı için çok sayıda suç kaydı olsa bile, hukuk ve adalet ilkeleri boyutuyla düşünüp uygulayacak yargıçlar olmadığından bu kadar çok sayıda sabıka kaydı olan birinin tutuklanmamasına şaşırmıyoruz” diye konuştu.

